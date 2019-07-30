30.07.2019, 13:31

Тынис Лукас отзывать свое приглашение министру культуры РФ не намерен

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rus.delfi.ee
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Vabariigi Valitsuse pressikonverents 06.06.2019
Tõnis LukasFoto: Madis Veltman

Министр культуры Тынис Лукас не намерен отзывать направленное министру культуры РФ приглашение, хотя вчера сам посоветовал президенту Керсти Кальюлайд отозвать такое же приглашение, направленное ею Владимиру Путину.

Лукас сказал Delfi, что ответственность за аннексию Крыма, оккупацию части Восточной Украины, привлекшие внимание на международном уровне случаи отравления, ограничение свободных выборов и разгон демонстрантов, а также репрессии несет президент России Владимир Путин.

”Поэтому я считаю, что если эти действия будут продолжаться, то мы должны оценивать именно его деятельность и показывать, что Эстонское Государство не поддерживает такую грубость с его стороны ни в отношении его народа, ни на территории других государств”, — пояснил Лукас.

Неделю назад Лукас пригласил министра культуры России Владимира Мединского на конгресс финно-угорских народов в Тарту. На это же мероприятие Кальюлайд пригласила Путина.

”На конгрессе вне всякого сомнения будут затронуты проблемы финно-угорских народов, проживающих в России. Это хорошо, что тамошний министр получит картину на фоне общего сотрудничества финно-угорских народов”, — отметил Лукас.

"В Москве опять силой разогнали акцию протеста, для которой требуется элементарная демократия. Лидера оппозиции отравили (?). Приближается время, когда нашему президенту следует отменить свое приглашение Путину посетить Эстонию", — написал Лукас в понедельник в Facebook.

Примерно через 20 минут после публикации министр культуры удалил свой пост.

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