Тынис Лукас: "остановите Ласнамяэ" было метафорой в новом значении

Вашу речь на Певческом празднике много критиковали. Оправдана или обоснована ли эта критика?

Критика всегда оправдана, и меня всегда интересует, что думают люди. Может быть, я сказал слишком конкретно, но с этим так, что критикам плохо, если выступающий ничего не скажет. И если что-то скажет, то опять плохо.

Эта речь произносилась довольно спонтанно. Как долго вы ее готовили? Или она родилась на месте?

Речь предназначена для конкретной аудитории, и поэтому каждая речь рождается на месте. Разумеется, я продумал тезисы. Организаторы Певческого праздника попросили меня не произносить классическую речь, а поблагодарить именно спонтанно и соответственно передать возникшие на месте эмоции. Я должен был говорить на эмоциях. Это был такой конечный формат, не была классическая речь. Речь родилась в соответствии с реакцией аудитории на месте.

Вас отправили зажечь народ?

Народ и эта конкретная ситуация в конце праздника были такими эмоциональными и зажигающими. Проблема, что все не поместились на Певческое поле, была одной из родившихся в этот день эмоциональных проблем. Поскольку у меня есть информация, как давление строительства и планировки может изменить этот район, окрестности сцены Певческого поля, в будущем, очевидно, еще больше, я выразил свое беспокойство. Именно беспокойство из-за того, что все люди не помещаются на Певческое поле. Мы должны были сделать все, чтобы поместились.

Метафора "остановите Ласнамяэ", по вашему мнению, была удачной или неудачной? Можно ли было это сказать как-то лучше?