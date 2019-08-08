08.08.2019, 12:40

”Ты здесь умрешь” | 13-летнего подростка избили до смерти. Что именно произошло и можно ли было избежать трагедии


rus.delfi.ee
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”Ты здесь умрешь” | 13-летнего подростка избили до смерти. Что именно произошло и можно ли было избежать трагедии
„Sa sured siin!” on kirjutatud seinale, mille ees sai saatuslikuks osutunud hoobid 13-aastane Pärnu poiss.Foto: Andres Putting

”Ты здесь умрешь”, — гласит англоязычная надпись на заброшенном здании, возле которого от своего 15-летнего соратника по банде получил смертельные удары 13-летний подросток, пишет Eesti Päevaleht.

В прошлый вторник, во второй половине дня, подростки собрались возле заброшенного дома у прибрежного променада в центре Пярну. Летом они приходят сюда практически каждый день, если нет дождя. Местные называют это место ”error”. Пришли молодые люди и вчера, хотя всего двумя днями ранее их 13-летний друг скончался от травм, которые получил в результате избиения здесь же.

По словам членов шайки, конфликт начался с того, что 13-летний мальчик стал угрожать убить одного парня из Тапа. Это услышал 15-летний молодой человек, оказавшиеся другом того тапаского парня, и у него ”зачесались кулаки”. Он нанес 13-летнему парню пять-шесть неожиданных ударов коленом в область головы. ”Кто-то сказал, что и камнем тоже”, — говорят свидетели.

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Свидетели подчеркивает, что драки как таковой не было, потерпевший обидчику не угрожал. Утверждается, будто последний после избиения сам подошел к остальным и рассказал, что случилось и сколько раз он ударил. После избиения пострадавший более часа просидел на одном месте, после чего своим ходом отправился домой. По словам очевидцев (которым от 14 до 16 лет), кто-то предложил вызвать скорую, но избитый сказал, что не надо и что чувствует себя хорошо. Что было дальше, они не знают. А через шесть дней в новостях сообщили о его смерти.

”Честно говоря, никто его на дух не переносит,” — говорит один из членов компании о нападавшем, который освободился из спецшколы всего за неделю до избиения. Парни рассказывают, что его мать — приличная женщина, не пьет и не употребляет наркотики, а вот отец с ними вместе не проживает. Известно, что у нападавшего шесть братьев и сестер. Младший только что родился и сейчас мать лежит с ним в больнице из-за его проблем со здоровьем. У нападавшего тоже есть брат. Ему 13 лет и он находился на месте и наблюдал за избиением. Более того, у 15-летнего нападавшего у самого есть ребенок, которому всего несколько месяцев и который, как говорят подростки, получился ”случайно”. С матерью ребенка они не ладят. Что еще известно друзьям? Что парень украл у своего деда 4500 евро и что после употребления алкоголя становится добрым.

Почему все произошло, они сказать не могут. По их мнению, ситуация усугубилась после его пребывания в закрытой школе в Тапа. ”До Тапа он вообще не дрался, — говорят мальчишки. — Не отправляйте в Тапа, отправляйте в обычную. В закрытой школе нет смысла”.

”Жаль его родителей”, — говорят они о жертве.

Неподалеку гуляют девочки 12-13 лет. Они считают спецшколу ”местом для алкоголиков и наркоманов”. По их словам, компания собирается здесь каждый день около четырех-пяти часов вечера. В шайку входит около 15 человек.

”Какое 15? Нас до**я”, — комментирует один из подростков эту информацию. По его словам, в банду входит шесть-семь разных компаний из нескольких школ. Подростки утверждают, что обычно между собой не дерутся, до последнего случая было девять месяцев тишины. Описывая нападавшего, они говорят, что тот легко выходит из себя, но бывает и хуже. ”Думаю, что в банде можно найти и похуже”, — резюмирует один из них.

Один из бывших одноклассников также характеризует нападавшего как проблемного человека, у которого постоянно возникали конфликты с детьми младше его. Обычно он что-то берет у них в долг или отбирает. Другой одноклассник вспоминает, как тот выносил из дома своего дяди вещи и продавал в школе.

Отдел защиты детей Пярнуской горуправы наблюдал за подростком уже давно. ”Семья получала терапию и другую помощь. К сожалению, это не помогло и в прошлом году суд решил отправить его в образовательную коллегию Маарьямаа”, — сообщил городской пресс-секретарь.

Непосредственно после направления в спецшколу казалось, что все идет хорошо, однако через какое-то время стали возникать проблемы: парень сбегал с территории учреждения, не возвращался назад в назначенное время. В связи с участившимися нарушениями служба защиты детей ходатайствовала о продлении срока пребывания в спецучреждении.

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Соответствующие ходатайства были направлены в Департамент социального страхования и суд. В департаменте посчитали, что поведение молодого человека возможно изменить и другими мерами. 24 июля его выпустили из школы. Суд заявление тоже отклонил, хотя и по причине недочетов в ходатайстве.

Консультант отдела защиты детей Департамента социального страхования Кяди Таммевески сказала, что при принятии решения они руководствовались рядом факторов. По ее словам, существенную роль сыграла и оценка самой школы. Она говорит, что представленные департаменту данные не указывали на риск, но указывали на то, что при внедрении комплексных мер возможно добиться положительного результата. По ее словам, закрытое учреждение — это самая последняя мера.

”При направлении ребенка в закрытое детское учреждение местное самоуправление, которое больше всех осведомлено о его жизни, обращается в суд. В заявлении местного самоуправления должно быть указано, в чем выражается обусловленная поведением ребенка угроза его жизни, здоровью или развитию или жизни и здоровью других людей. Также заявление должно содержать оценку необходимой ребенку помощи, обзор мер, предложенных ребенку и его семье ранее, а также виды поддержки, которая была оказана ребенку и его семье во время предоставления услуги. Одна из частей заявления — мнение Департамента социального страхования об уместности мер, ограничивающих свободу ребенка”.

По словам Таммевески, в данном случае во время пребывания ребенка в закрытом учреждении не было инцидентов, на основании которых можно было предположить, что его поведение на свободе может представлять опасность для окружающих.

Как уже отмечалось ранее, подозреваемый ранее наказывался за более чем 15 правонарушений. За год до этого его признали виновным в ненадлежащем физическом обращении, вымогательстве, воровстве, самовольном использовании вещей и тяжком нарушении общественного порядка с причинением насилия.

Пять раз он участвовал в комиссии по делам несовершеннолетних. Ему назначались как общественно-полезные работы, так и прохождение семейной терапии и посещение спецпедагога и детского психиатра. В июле прошлого года Пярнуский уездный суд по ходатайству прокуратуры поместил его на год (максимально возможный срок) в учреждение закрытого типа для детей. 24 июля он освободился.

"Очень часто молодые люди не понимают, что удары могут привести к таким серьезным последствиям, но нужно осознавать, что человеческая жизнь хрупка, — сказала прокурор Кристине Тамм. — Любые разногласия следует решать мирным путем. И мы, взрослые, должны учить этому детей. Проблемы решаются не насилием, а переговорами и договоренностями”.

”Если вы видите насилие, то жизненно необходимо сообщить об этом по номеру 112, чтобы помощь прибыла как можно скорее. Насколько нам известно, это избиение со стороны видели несколько молодых людей, но никто не вызвал полицию. Если вы, опасаясь за собственную безопасность, не можете позвонить на экстренный номер прямо на месте, то можно отойти в сторонку или попросить помощи у кого-либо из взрослых”, — сказал в свою очередь Ляэнеский префект Кайдо Кыплас.

1 августа суд по ходатайству прокуратуры заключил подозреваемого под стражу. Прокурор отметил, что заключение несовершеннолетнего под стражу не является обычной практикой, но в данном случае это было обоснованно.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нанесении тяжких телесных повреждений.

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