”Ты своими грязными ногами на моем диване сидеть не будешь!” Дети, страдающие дома от морального террора, остаются с проблемой один на один

По словам Талвисте, эмоциональное насилие возникает, как правило, когда отношения между родителями плохие или они только расстались и пытаются показать друг другу его место, а ребенок становится пешкой в этой игре. ”Твоя мать психопатка, как ты можешь ее слушать? — говорит отец. Ребенок не знает, что означает это слово, лезет в гугл и находит, что это больной человек. Его ощущение безопасности оказывается подорвано: как он может доверять матери, если она больна? Но ребенок вырастает и начинает понимать, что к чему. Он снова возвращается к этой теме и теперь уже задает другой вопрос: как я могу доверять отцу, который так сказал? Это чувство, что его предали, остается навсегда”, — приводит пример Талвисте.

К попыткам манипуляции относятся и частые угрозы, связанные со здоровьем или смертью.

Если в семье авторитарный и агрессивный отец, а мать податливая и безропотная, то, по словам Талвисте, у ребенка закрепляются определенные паттерны, которые он берет с собой во взрослую жизнь. ”Но так не должно быть”, — уверена эксперт.

По законам Эстонии родителя можно наказать только в случае, если нарушение здоровья ребенка доказано.

”Прокуратура направляла в суд такие дела, где человек обвинялся одновременно и в физическом, и моральном насилии, но таких уголовных дел, где было бы только моральное насилие, припомнить не могу”. — сказала старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Андра Силд.

”Причинение вреда здоровью другого человека наказуемо, поэтому нанесение урона моральному здоровью другого человека тоже является преступлением, но это крайне сложно доказать. В отличие от физического нападения, где связь между повреждением и насилием непосредственна, психические нарушения формируются с течением времени”, — говорит она. В связи с этим сбор улик крайне затруднен. Также трудно установить, что к психическому нарушению привело именно это, а не какой-то другой фактор.

Старший прокурор подчеркивает, что государство обязано защищать несовершеннолетних и обеспечивать им безопасность и с точки зрения душевного здоровья. Большую роль в этом должны играть специалисты службы защиты детей, а также работники детских садов и школ.

Пресс-секретарь министерства Мария-Элиза Туулик подчеркивает, что статья 121 Пенитенциарного кодекса (ненадлежащее физическое обращение) применяется только в случае, если психическое насилие повлекло за собой психиатрические или неврологическое повреждение здоровья жертвы, например, депрессию. ”Отдельного параграфа о моральном насилии в Пенитенциарном кодексе нет, так же как и нет сейчас в планах соответствующих поправок к закону”, — отметила она.

Яако Салла также отмечает, что работающие с детьми люди играют важную роль в выявлении проблемы, потому что, как правило, сам ребенок на своих родителей жаловаться не будет. ”Возможно, что при вмешательстве полиции и службы защиты детей родитель осознает, что наступил тот момент, когда он должен изменить себя и свое поведение. Не редки случаи, когда сам взрослый нуждается в помощи”, — говорит он.