"Тут пациенты добрее". Таллиннский врач в единственные выходные поехал спасать Ида-Вирумаа

Мы говорили в Евгением еще весной, он запомнился многим по той страсти, с которой рассказывал о желании работать врачом. Еще тогда он был готов поехать на помощь медикам из Сааремаа. Но не поехал, так как они справились своими силами. Теперь же аналогичная, а по правде куда более плачевная, ситуация в Ида-Вирумаа. Больницам Северо-Востока не хватает врачей. Евгений отправил заявку и в единственные выходные поехал работать в ковидное отделение.

”Дела хорошо, но слишком сильно устал. С 3 декабря ни дня не отдыхал. Во время карантина — увидел информацию, что в Ида-Вирумаа нужны добровольцы в больницу. Отправил заявку, через несколько дней со мной связались. Пробуду в Ида-Вируской центральной больнице пять дней”, — начинает он. Он не болел коронавирусом, а контактировал с зараженным вне больницы. А проработает пять дней в Ида-Виру только потому, что график на основной работе в PERH уже составлен, да и в столице нужны врачи. В январе уже вернется спасать самый зараженный уезд страны.

О переработках медицинского персонала слышали все. В Ида-Вируской центральной больнице, по словам Жени, каждый работает 250 часов в месяц. При норме в 160. Получается, каждый перерабатывает минимум 100 часов в месяц, при это из-за долгого нахождения в ковидном отделении врачи получают большую концентрацию вируса.

”Я работаю в ЭМО в черной зоне, где лежат больные коронавирусом. Она сделана на месте туберкулезного отделения. Система — очень качественная, лучше, чем в Таллинне. Там отдельное здание и пациентов привозят с улицы. То есть они попадают в свою одиночную палату через улицу. Как квадрат, где по периметру палаты, никто по общим коридорам не ходит. Сейчас много поступает пациентов с хроническими заболеваниями. Многие болели дома, потом у них появилась одышка, затем их доставили сюда для лечения”, — рассказывает врач.

Что делает врач с больными коронавирусом?

”Ко мне поступает пациент. Опрашиваю его, спрашиваю всю симптоматику, время болезни, состояние, какие лекарства принимал. Потом делаю осмотр — слушаю, проверяю насыщенность кислорода в крови, соотношение углекислого газа в крови”, — говорит Евгений про первичный осмотр заразившихся. В палатах в основном люди с хроническими заболеваниями. Возраст, как правило, 50+. Но был и 32-летний мужчина, и 93-летняя женщина, добавил он.