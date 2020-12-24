"Тут пациенты добрее". Таллиннский врач в единственные выходные поехал спасать Ида-Вирумаа(35)
Врач-резидент Евгений Щаслывый (28) рассказал RusDelfi о помощи медикам в Ида-Вируской центральной больнице.
Врач-резидент Евгений Щаслывый (28) рассказал RusDelfi о помощи медикам в Ида-Вируской центральной больнице.
Мы говорили в Евгением еще весной, он запомнился многим по той страсти, с которой рассказывал о желании работать врачом. Еще тогда он был готов поехать на помощь медикам из Сааремаа. Но не поехал, так как они справились своими силами. Теперь же аналогичная, а по правде куда более плачевная, ситуация в Ида-Вирумаа. Больницам Северо-Востока не хватает врачей. Евгений отправил заявку и в единственные выходные поехал работать в ковидное отделение.
”Дела хорошо, но слишком сильно устал. С 3 декабря ни дня не отдыхал. Во время карантина — увидел информацию, что в Ида-Вирумаа нужны добровольцы в больницу. Отправил заявку, через несколько дней со мной связались. Пробуду в Ида-Вируской центральной больнице пять дней”, — начинает он. Он не болел коронавирусом, а контактировал с зараженным вне больницы. А проработает пять дней в Ида-Виру только потому, что график на основной работе в PERH уже составлен, да и в столице нужны врачи. В январе уже вернется спасать самый зараженный уезд страны.
О переработках медицинского персонала слышали все. В Ида-Вируской центральной больнице, по словам Жени, каждый работает 250 часов в месяц. При норме в 160. Получается, каждый перерабатывает минимум 100 часов в месяц, при это из-за долгого нахождения в ковидном отделении врачи получают большую концентрацию вируса.
”Я работаю в ЭМО в черной зоне, где лежат больные коронавирусом. Она сделана на месте туберкулезного отделения. Система — очень качественная, лучше, чем в Таллинне. Там отдельное здание и пациентов привозят с улицы. То есть они попадают в свою одиночную палату через улицу. Как квадрат, где по периметру палаты, никто по общим коридорам не ходит. Сейчас много поступает пациентов с хроническими заболеваниями. Многие болели дома, потом у них появилась одышка, затем их доставили сюда для лечения”, — рассказывает врач.
Что делает врач с больными коронавирусом?
”Ко мне поступает пациент. Опрашиваю его, спрашиваю всю симптоматику, время болезни, состояние, какие лекарства принимал. Потом делаю осмотр — слушаю, проверяю насыщенность кислорода в крови, соотношение углекислого газа в крови”, — говорит Евгений про первичный осмотр заразившихся. В палатах в основном люди с хроническими заболеваниями. Возраст, как правило, 50+. Но был и 32-летний мужчина, и 93-летняя женщина, добавил он.
Говоря о графике, удивительным кажется отношение к работе по 12 часов в день. ”Сейчас смена только с 8 утра до 8 вечера. Больше не брал, так как не знал всю систему, коллектив. Взял поменьше часов, чем обычно”.
Коллектив очень дружный, отметил Щаслывый. ”Особенно впечатлили пациенты, они очень благодарны медицинскому персоналу. Если сравнивать с Таллинном, то здесь люди добрее, открытей. Я почувствовал контраст, в Таллинне люди более черствые. Но в Таллинне я видел намного больше людей”, — неожиданно подчеркивает Евгений.
”Про нас забыли?”
Продолжая тему особенностей региона, врач критикует действия правительства.
1 апреля на Сааремаа поставили военный госпиталь. К тому моменту там было 314 заболевших. 16 декабря, когда он приехал в Ида-Вирумаа, там было больше 4000 зараженных. ”Не понятно поведения государства. Кроме локдауна — никаких мер не приняли. Юри Ратас приехал на полдня, потому уехал. Из политиков больше никто не посещал регион. Спрашивал про военный госпиталь — будет ли он, об этом тут даже не было речи”, — удивляется он.
Сейчас Женя ночует в Кохтла-Ярве. Больница предоставила комнату в хостеле. До места временной работы в Ахтме едет на своей BMW. За командировку ему не заплатят, так как Евгений врач-резидент в PERH, эти часы зачтут за практику. Дополнительно он работает в Восточно-Таллиннской больнице. Резидентская зарплата — 2333 евро брутто (при совмещении учебы и работы врача). Плюс дополнительные смены в приемном покое и в таллиннской больнице приносят около 500 евро в месяц. ”С 8 до 16 на практике, после этого дополнительные смены с 4 до 22 или до утра. Иногда больше суток работаешь”, — с улыбкой говорит будущий реаниматолог.
Евгений вернулся в Таллинн не из-за желания отметить Рождество дома. Он все праздники работает, а помощь больнице Ида-Виру — единственные выходные в этом месяце, которые он провел у коек с пациентами. В пожеланиях на Новый год он краток — проведите его в тесном семейном кругу.
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