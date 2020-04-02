Туристический сектор получит от государства 25 миллионов

"Обусловленный распространением коронавируса кризис поставил в сложные ситуации многих предпринимателей, но в собо тяжелой ситуации оказался туристический сектор, где у ряда предприятий оборот упал стопроцентно", - сказал министр внешней торговли и инфотехнологий Каймар Кару.
Поддержка охватит предприятия размещения, питания и организации путешествий.
Для поддержки туристического сектора создается механизм для частичной компенсации доказанного ущерба на безвозмездной основе. Размер помощи - 25 миллионов евро.
Туристический сектор имеет существенное влияние на всю экономику Эстонии.
Более точную информацию по условиям поддержки разработают в ближайшее время EAS вместе с министерством экономики и коммуникаций, проведя консультации с отраслевыми союзами.
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