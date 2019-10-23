Туристический налог в Таллинне могут ввести в 2021 году

По словам вице-мэра, ставка налога может варьироваться от 50 центов до одного евро, а собранные средства пойдут на поддержку Старого города, передает rus.err.ee.

"Я бы скорее назвал это налогом с туристов. Настало время, что мы (город — ред.) должны обсудить с соответствующими заинтересованными сторонами введение налога с туристов и получить разрешение от государства — то есть, пришло время и от этого не уйти", — сказал Рийсалу.

"После того, как мы это все вместе обсудим и вместе обратимся в парламент, то самое ранее, когда этот налог может вступить в силу — 2021 год", — пояснил Рийсалу.