Туристический налог в Таллинне могут ввести в 2021 году

Таллинн достиг критической границы по числу летних туристов, и следует серьезно рассмотреть вопрос о введении туристического налога для поддержки инфраструктуры, считает вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу.
По словам вице-мэра, ставка налога может варьироваться от 50 центов до одного евро, а собранные средства пойдут на поддержку Старого города, передает rus.err.ee.
"Я бы скорее назвал это налогом с туристов. Настало время, что мы (город — ред.) должны обсудить с соответствующими заинтересованными сторонами введение налога с туристов и получить разрешение от государства — то есть, пришло время и от этого не уйти", — сказал Рийсалу.
"После того, как мы это все вместе обсудим и вместе обратимся в парламент, то самое ранее, когда этот налог может вступить в силу — 2021 год", — пояснил Рийсалу.
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