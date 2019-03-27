Туннель в Юлемисте временно закрывается

Для движения транспорта в сторону Ласнамяэ туннель закрыт 27 марта с 23 часов до 5 часов утра 28 марта и в сторону Мустамяэ — 28 марта с 23 часов до 5 часов утра 29 марта.

Объезд в сторону Ласнамяэ возможен по улице Ярвевана и Тартускому шоссе, а в сторону Мустамяэ — по улицам Фильтри, Техника и Вескипости.

Таллинский транспортный департамент просит следить за указаниями временных дорожных знаков и регулировщиков.