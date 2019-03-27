27.03.2019, 09:35

Туннель в Юлемисте временно закрывается

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rus.delfi.ee
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Roheline tuli suunab Ülemiste tunnelisse otse veevang
Foto: Karli Saul

В связи с проведением регламентных работ и демонтажом амортизированных камер, туннель Юлемисте временно закрывается.

Для движения транспорта в сторону Ласнамяэ туннель закрыт 27 марта с 23 часов до 5 часов утра 28 марта и в сторону Мустамяэ — 28 марта с 23 часов до 5 часов утра 29 марта.

Объезд в сторону Ласнамяэ возможен по улице Ярвевана и Тартускому шоссе, а в сторону Мустамяэ — по улицам Фильтри, Техника и Вескипости.

Таллинский транспортный департамент просит следить за указаниями временных дорожных знаков и регулировщиков.

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