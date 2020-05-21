Туалеты без стульчаков, немытые подопечные, слишком мало работников: в пярнуском доме по уходу обнаружили существенные недочеты

В ноябре прошлого года советники канцлера права без предупреждения провели контрольный рейд в расположенный в Пярну дом по уходу Таммисте, где в тот момент проживало 133 подопечных. Это учреждение смешанного типа, которое создано как для инвалидов, так и для пожилых, и вмещает 140 человек, за которыми ухаживает около 50 работников.

Наряду с похвалами за важность обучения работников и интерес к документированию канцлер права Юлле Мадизе нашла множество нареканий, что усиливает страдания подопечных.

Поскольку многие подопечные пользуются памперсами, которые по регламенту должны менять от двух до четырех раз в день, Мадизе посчитала нужным подчеркнуть, что если их меняют только два раза в день, между уходовыми процедурами проходит слишком много времени и это может вызвать у человека неудобство, плохое самочувствие и проблемы с кожей.

"В нескольких спальнях дома по уходу чувствовался неприятный запах, в некоторых не было опустошено кресло-туалет или утка", — отметила Мадизе. По заверению работников памперсы у подопечных меняют по мере необходимости.

Из документов, по словам Мадизе, выявилось и то, что жильцов, которые не способны самостоятельно мыться, иногда моют только раз в 14 дней. "Этого недостаточно. Во избежание инфекций кожи и подкожных тканей помимо ежедневных гигиенических процедур жильцам дома по уходу должны мыть все тело как минимум раз в неделю", — упрекнула Мадизе.

Заведующий домом по уходу Рийдо Виллуп пояснил Delfi, что смена памперсов происходит два раза в сутки только у тех, кто пользуется памперсами только ночами. "Разумеется, ни у кого не остается непоменянным, если у человека есть нужда", — пояснил Виллуп. Он сказал, что на самом деле памперсы меняют не только до четырех раз, а иногда даже пять и больше раз.

Что касается мытья, то по словам Виллупа, после каждой гигиенической процедуры подопечного обязательно моют пеной для мытья. "Полное мытье мы стараемся делать каждую неделю. Благодаря тому, что у нас теперь прибавилось работников, это обязательно изменится к лучшему", — пояснил Виллуп.