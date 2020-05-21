21.05.2020, 20:31

Туалеты без стульчаков, немытые подопечные, слишком мало работников: в пярнуском доме по уходу обнаружили существенные недочеты


Александр Пихлак
EST
Tammiste hooldekodu
Tammiste hooldekoduFoto: Sven Arbet

Заведующий домом по уходу признает, что коллектив мог бы быть больше. Проблемы с гигиеной, по его словам, либо были временными, либо отражались только на бумаге.

В ноябре прошлого года советники канцлера права без предупреждения провели контрольный рейд в расположенный в Пярну дом по уходу Таммисте, где в тот момент проживало 133 подопечных. Это учреждение смешанного типа, которое создано как для инвалидов, так и для пожилых, и вмещает 140 человек, за которыми ухаживает около 50 работников.

Наряду с похвалами за важность обучения работников и интерес к документированию канцлер права Юлле Мадизе нашла множество нареканий, что усиливает страдания подопечных.

Поскольку многие подопечные пользуются памперсами, которые по регламенту должны менять от двух до четырех раз в день, Мадизе посчитала нужным подчеркнуть, что если их меняют только два раза в день, между уходовыми процедурами проходит слишком много времени и это может вызвать у человека неудобство, плохое самочувствие и проблемы с кожей.

"В нескольких спальнях дома по уходу чувствовался неприятный запах, в некоторых не было опустошено кресло-туалет или утка", — отметила Мадизе. По заверению работников памперсы у подопечных меняют по мере необходимости.

Из документов, по словам Мадизе, выявилось и то, что жильцов, которые не способны самостоятельно мыться, иногда моют только раз в 14 дней. "Этого недостаточно. Во избежание инфекций кожи и подкожных тканей помимо ежедневных гигиенических процедур жильцам дома по уходу должны мыть все тело как минимум раз в неделю", — упрекнула Мадизе.

Заведующий домом по уходу Рийдо Виллуп пояснил Delfi, что смена памперсов происходит два раза в сутки только у тех, кто пользуется памперсами только ночами. "Разумеется, ни у кого не остается непоменянным, если у человека есть нужда", — пояснил Виллуп. Он сказал, что на самом деле памперсы меняют не только до четырех раз, а иногда даже пять и больше раз.

Что касается мытья, то по словам Виллупа, после каждой гигиенической процедуры подопечного обязательно моют пеной для мытья. "Полное мытье мы стараемся делать каждую неделю. Благодаря тому, что у нас теперь прибавилось работников, это обязательно изменится к лучшему", — пояснил Виллуп.

Он отмечает, что в графике отражался 14-дневный интервал только потому, что к этому моменту мытье точно было бы сделано. "Может быть, в тех случаях, где он был в больнице или болен и полное мытье не вполне рекомендовалось с точки зрения здоровья", — пояснил Виллуп, что людей в грязи не держат.

Из гигиенических процедур канцлер права также обозначила проблемы с приватностью хождения в туалет. В доме по уходу много жильцов, которые не нуждаются в памперсах и пользуются креслами-туалетами. В доме по уходу есть несколько ширм и в одном здании установлены подвижные занавески, которые предоставляют приватность.

"Тем не менее у жильца дома по уходу зачастую нет возможности скрыть использование кресла-туалета ширмой или занавеской. В многоместных спальнях, из жильцов которых как минимум один пользуется креслом-туалетом, для обеспечения приватности должны быть ширмы или занавески", — возмутилась Мадизе.

Она также указала, что в некоторых туалетах одного здания дома по уходу два туалета были прямо рядом и туалетом для инвалидов было невозможно пользоваться приватно. В двух зданиях учреждения из четырех многие туалеты были даже без стульчаков.

Виллуп же говорит, что у всех подопечных есть возможность ходить в туалет приватно. "Во многих комнатах тоже есть туалет. Общим, может быть, так много и не пользуются", — пояснил он, что в части приватности на самом деле проблем нет.

Стульчаки, по его словам, в таких учреждениях могут иногда ломаться, и поскольку контрольный рейд был без предупреждения, он выпал на день, когда проблема как раз была видна.

"К сожалению, это так, что стульчаков у нас уходит больше, чем в обычном доме. Мы стараемся при необходимости их сразу менять. Безусловно, дело не в том, чтобы у нас не было денег их купить, — пояснил Виллуп. — Такие случаи, конечно, бывают, где что-то не в порядке. Мы получаем от клиента информацию об этом", — объяснил он оперативный подход.

Учитывая большую клиентуру дома по уходу, канцлер права рекомендует дополнительно нанять работников, потому что в ноябрьской ситуации было видно, что у персонала недостаточно времени заниматься всеми.

Рийдо Виллуп сказал Delfi, что итоги контрольного рейда канцлера права он начнет обсуждать с горуправой завтра. "Это для нас тоже еще свежее. Обсудим, есть ли возможности или получить дополнительно персонала, или немного оптимизировать работу, чтобы услуга стала лучше", — пояснил Виллуп.

Он рассказал, что с ноября некоторые вещи все-таки уже изменились к лучшему. Например, начиная с апреля дом по уходу оказывает сестринскую услугу через поставщика услуги, что означает, что более качественными, по его оценке, стали все процедуры, которые касаются оказания сестринской помощи и документирования.

С 1 апреля также прибавилось два места работника по уходу, что должно бы каким-то образом смягчить обозначенные канцлером права проблемы.

Одна указанная канцлером права проблема, по словам Виллупа, была частично решена уже в тот же день, когда проводили контрольный рейд.

Мадизе упрекнула во встречающейся и во многих других домах по уходу проблеме, которая касается наличия системы вызова, которой в момент проведения контроля могла пользоваться только часть подопечных.

По словам Виллупа, именно в один день с контрольным рейдом в дом по уходу прибыл ранее заказанный поставщик услуги, который установил находящиеся под рукой системы ночного вызова тем, кто нуждается в этой услуге. Как минимум одному человеку на комнату.

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