ТТУ, TalTech или вообще ТПИ? Как правильно называется Таллиннский технический университет

Как сообщает сам университет на своей домашней странице, его официальным названием по-прежнему является Таллиннский технический университет, и лишь на международном уровне используется сокращение TalTech, происходящее от названия университета на английском языке (Tallinn University of Technology).

По задумке университета, сокращение TalTech должно на международном уровне заменить все другие использующиеся аббревиатуры TTÜ, ТТУ, TUT, ТПИ.

Что же, название ТТУ больше использовать нельзя? Университет признает, что из разговорной речи ТТУ никуда не денется, также как до сих пор используется аббревиатура советского времени ТПИ (Таллинский политехнический институт).

Однако Таллиннский технический университет желает, чтобы его, прежде всего, знали под брендом TalTech, и поэтому советует всем использовать именно это название.

Таким образом, теперь и названия, как летняя школа ТТУ и баскетбольная команда ТТУ, надо называть "летняя школа TalTech" и "баскетбольная команда TalTech".