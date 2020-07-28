ТТУ пошел на некоторые уступки зарубежным студентам

TalTech сообщил сегодня на своей страничке, что прибывающим из эпидемиологически опасных регионов студентам предложат учебные места в следующем году. При условии, что опасность заражения снизится и государство это позволит.

Аавиксоо написал в своем письме иностранным абитуриентам следующее: "Пытаясь найти возможности для удовлетвоерия ваших ожиданий, считаем возможных принять вас в студенты TalTech на основании результатов этого года в следующем, 2021/2022 учебном году, если установленные государством условия это позволят и вирусная опасность снизится".

Как вариант университет предлагает студентам начать обучение экстерном. "Университет предлагает возможность начать свое обучение уже в этом году экстерном по предметам, которые можно пройти через дистанционное обучение. Эти учебные предметы зачтутся при вашей имматрикуляции в объем вашей учебной программы".

Ректор также объяснил, почему сенат ТТУ принял 22 июля решение не принимать на учебу зарубежных студентов, приезжающих из эпидемиологически опасных регионов. "Еще раз заверяем, что это решение было напрямую обусловлено распоряжениями правительства ЭР, которыми введены требования и меры по пресечению распространения коронавируса", - сообщил Аавиксоо.

"Считаем соблюдение требований крайне важным, чтобы обеспечить всем студентам и сотрудникам университета, а также в широком смысле всему обществу, безопасность. Именно поэтому мы не можем в этом году принять новых студентов из стран, указанных в распоряжении правительства".