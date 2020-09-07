ТТУ планирует частично перейти на дистанционное обучение. Коронавирус обнаружен у пяти студентов

Пресс-секретарь ТТУ Крыыт Ныгес сказала Delfi, что ТТУ обдумывает частичный переход на дистанционное обучение.

По меньшей мере один из коронапозитивных студентов по состоянию на вчерашний день был жителем студенческого городка ТТУ.

Студенческий городок сообщил жителям, что тесно общается с живущим в общежитии Сийдисаба зараженным студентом, его близкие контакты выяснены и они находится на самоизоляции.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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