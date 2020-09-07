07.09.2020, 13:52

ТТУ планирует частично перейти на дистанционное обучение. Коронавирус обнаружен у 9 студентов

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EST 16
Tallinna Tehnikaülikool
Tallinna TehnikaülikoolFoto: Rauno Volmar

По состоянию на вчерашний день в ТТУ (TalTech) вирус обнаружен по меньшей мере у 9 студентов.

Пресс-секретарь ТТУ Крыыт Ныгес сказала Delfi, что ТТУ обдумывает частичный переход на дистанционное обучение.

Согласно данным, ни один из инфицированных не заразился коронавирусом в университете.

По меньшей мере один из коронапозитивных студентов по состоянию на вчерашний день был жителем студенческого городка ТТУ.

Студенческий городок сообщил жителям, что тесно общается с живущим в общежитии Сийдисаба зараженным студентом, его близкие контакты выяснены и они находится на самоизоляции.

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