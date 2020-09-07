07.09.2020, 13:52
ТТУ планирует частично перейти на дистанционное обучение. Коронавирус обнаружен у 9 студентов(3)
По состоянию на вчерашний день в ТТУ (TalTech) вирус обнаружен по меньшей мере у 9 студентов.
По состоянию на вчерашний день в ТТУ (TalTech) вирус обнаружен по меньшей мере у 9 студентов.
Пресс-секретарь ТТУ Крыыт Ныгес сказала Delfi, что ТТУ обдумывает частичный переход на дистанционное обучение.
Согласно данным, ни один из инфицированных не заразился коронавирусом в университете.
По меньшей мере один из коронапозитивных студентов по состоянию на вчерашний день был жителем студенческого городка ТТУ.
Студенческий городок сообщил жителям, что тесно общается с живущим в общежитии Сийдисаба зараженным студентом, его близкие контакты выяснены и они находится на самоизоляции.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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