TTJA вторично наказал интернет-магазин: потребители не могут получить заказанный товар

Первый раз TTJA сделал предписание этому магазину 16.10.2019, когда потребовал прекратить прием заказов на товары, которых у магазине нет или на те, которые он не может доставить в обещанное время. Также TTJA потребовал от магазина обнародовать на своей страничке конкретные условия доставки, в том числе по времени.

Однако ситуация не улучшилась. Потребители по-прежнему магазином недовольны. С 22.11.2019 по сегодняшний день TTJA получил 26 обращений с нареканиями на работу магазина. Это означает, что продавец не выполнил содержащиеся в предписании указания.

TTJA считает, что продавцы должны вести себя по отношению к потребителям честно и таким образом, который исключает использование нечестных торговых приемов.