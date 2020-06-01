01.06.2020, 19:23

TTJA начал производство по факту обрушения балконов в многоквартирном доме


EST
TTJA начал производство по факту обрушения балконов в многоквартирном доме
Facebook

Департамент защиты потребителя и технического надзора (Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet - TTJA) возбудил по факту обрушения балконов в жилом доме в селе Киви-Вигала наздорное производство.

Как уже сообщалось, в пятницу в деревне Киви-Вигала в многоквартирном доме по адресу Сяэла теэ, 8 рухнуло сразу три балкона. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Как сообщил начальник отдела строительства департамента Кати Тамтик, сотрудники TTJA в день инцидента побывали с осмотром на месте происшествия.

Так как на данный момент из всех экспертных действий произведены только визуальные осмотры, то о конкретной причине обрушения говорить еще рано.

На вопрос, если ли в Эстонии (и как много?) балконы с такой же конструкцией, и угрожает ли им такая же опасность, Таммик ответила, что это выяснится после проведения аудита пострадавшего здания, когда будет определена конкретная причина обрушения.

Читайте также:

TTJA рекомендует собственникам домов постоянно следить за состоянием конструкций зданий, к возникновению каждой трещины нужно отнестись со вниманием и выяснить, какие для это могли быть причины. "При необходимости нужно привлечь компетентного эксперта, обладающего правом проведения аудита здания", - сказала Тамтик.

"Что касается крепежных элементов балконных конструкций панельных домов советского периода, то TTJA настоятельно рекомендует их регулярно осматривать и при необходимости укреплять", - добавила Тамтик.

"Каждому дому и его части определено свое время жизни, и если это игнорировать и не заботится о доме, то в этом случае тот или иной элемент может не выдержать, что в свою очередь может привести к подобным несчастьям", - пояснила начальник отдела строительства TTJA.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: