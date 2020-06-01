TTJA начал производство по факту обрушения балконов в многоквартирном доме

Как уже сообщалось, в пятницу в деревне Киви-Вигала в многоквартирном доме по адресу Сяэла теэ, 8 рухнуло сразу три балкона. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщил начальник отдела строительства департамента Кати Тамтик, сотрудники TTJA в день инцидента побывали с осмотром на месте происшествия.

Так как на данный момент из всех экспертных действий произведены только визуальные осмотры, то о конкретной причине обрушения говорить еще рано.

На вопрос, если ли в Эстонии (и как много?) балконы с такой же конструкцией, и угрожает ли им такая же опасность, Таммик ответила, что это выяснится после проведения аудита пострадавшего здания, когда будет определена конкретная причина обрушения.

TTJA рекомендует собственникам домов постоянно следить за состоянием конструкций зданий, к возникновению каждой трещины нужно отнестись со вниманием и выяснить, какие для это могли быть причины. "При необходимости нужно привлечь компетентного эксперта, обладающего правом проведения аудита здания", - сказала Тамтик.

"Что касается крепежных элементов балконных конструкций панельных домов советского периода, то TTJA настоятельно рекомендует их регулярно осматривать и при необходимости укреплять", - добавила Тамтик.

"Каждому дому и его части определено свое время жизни, и если это игнорировать и не заботится о доме, то в этом случае тот или иной элемент может не выдержать, что в свою очередь может привести к подобным несчастьям", - пояснила начальник отдела строительства TTJA.

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