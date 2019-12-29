Трудовые победы полиции в 2019 году, часть II: Ночные поиски в бункере и страшный наркотик на улицах Нарвы

Пока велась работа с записями видеокамер автовокзала, поступила новая информация, которая сначала также казалась неправдоподобной: похожую на Кристу женщину видели недалеко от Эстонского национального музея в Тарту.

”В Тарту мы получили еще один адрес, по которому она когда-то проживала, и адрес ее бывшего спутника жизни, — рассказывает руководитель оперативной службы Лыунаской префектуры Оттомар Вирк. — Туда она не приходила, но мы получили дополнительную информации о ее жизни и адреса, которые нужно было проверить”. Никто из родственников и близких не видел женщину, но информации о ее излюбленных местах и привычках становилось все больше. К вечеру полиции стало ясно, что Кристу нужно искать в районе аэродрома Раади, неподалеку от которого она в свое время любила отдыхать и размышлять. Где конкретно — никто не знал. Территория была огромная, на улице — темно. Полиции предстояло обыскать около 10-12 квадратных километров и большое количество заброшенных строений.

Но усилия оказались не напрасными: женщину нашли спящей в одном из подземных бункеров. Она была переохлаждена, но помощь подоспела вовремя. ”Очень похвально, что люди все больше готовы замечать и заботиться о других. Информация — наше самое сильное оружие. Звонок в полицию занимает лишь минуту, но может спасти жизнь”, — говорит Вирк.

Поскольку из больницы Ямеяла и до этого случая самовольно уходили пациенты, то полиция направила Департаменту здоровья докладную записку. Это в свою очередь привело к проверке, в результате чего клиника наняла на работу дополнительный персонал и усовершенствовала правила безопасности.

Улицы Нарвы заполонил новый наркотик

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