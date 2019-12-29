29.12.2019, 08:06

Трудовые победы полиции в 2019 году, часть II: Ночные поиски в бункере и страшный наркотик на улицах Нарвы


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Трудовые победы полиции в 2019 году, часть II: Ночные поиски в бункере и страшный наркотик на улицах Нарвы
Kadunud naine leiti lõpuks ühest sellistest rämpsu täis punkrist. Hinnates seda temperatuuri ja rõskust ja tema riietust, oli see olukord tema jaoks suhteliselt kriitiline.Foto: Argo Ingver

Уходящий год принес полиции множество различных случаев, которые потребовали от стражей порядка быстрых действий. Чиновники Департамента полиции и погранохраны рассказали Eesti Päevaleht о некоторых своих победах.

Первую часть можно прочитать здесь.

Женщину в домашней одежде нашли в другом городе

30 сентября из психиатрической клиники Ямеяла в Вильянди ушла 62-летняя пациентка. ”Скорее всего, кто-то из работников оставил дверь открытой, когда забирал белье”, — рассказывает руководитель Вильяндиского отделения полиции Маргус Сасс. Пациентка воспользовалась случаем и вышла из здания. Сначала персонал попытался найти ее своими силами, но безуспешно. Через несколько часов об инциденте сообщили в полицию. Эта задержка существенно затруднила правоохранительным органам работу, поскольку чем больше времени прошло с момента исчезновения, тем больше становится радиус поисков. Полиция приступила к сбору информации относительно привычек, характера женщины и других нюансов, которые могли бы подсказать, куда она могла направиться. В это же время началось изучение записей с камер наружного наблюдения и поиски на местности.

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По имевшейся информации, женщина ушла в домашней одежде: платье и кофте, хотя на улице было холодно и мокро. Просьба о помощи в поисках была распространена и в СМИ, и вскоре полиции поступила информация, которая оказалась очень полезной. ”Позвонил таксист, который рассказал, что ”подобрал” женщину у автосервиса и отвез на автовокзал”, — говорит Сасс. При этом, по утверждению больницы, денег у женщины не было, в то время как таксист сказал, что она оплатила поездку и ”разговаривала нормально”. Поиски на местности в районе Ямеяла продолжались. Кроме того, было решено развернуть поиски в районе Тюри в Ярвамаа, где раньше жила женщина. Тем временем полиция получила запись с камеры наблюдения автомастерской, и стало ясно: в такси садилась именно пропавшая пациентка.

Пока велась работа с записями видеокамер автовокзала, поступила новая информация, которая сначала также казалась неправдоподобной: похожую на Кристу женщину видели недалеко от Эстонского национального музея в Тарту.

”В Тарту мы получили еще один адрес, по которому она когда-то проживала, и адрес ее бывшего спутника жизни, — рассказывает руководитель оперативной службы Лыунаской префектуры Оттомар Вирк. — Туда она не приходила, но мы получили дополнительную информации о ее жизни и адреса, которые нужно было проверить”. Никто из родственников и близких не видел женщину, но информации о ее излюбленных местах и привычках становилось все больше. К вечеру полиции стало ясно, что Кристу нужно искать в районе аэродрома Раади, неподалеку от которого она в свое время любила отдыхать и размышлять. Где конкретно — никто не знал. Территория была огромная, на улице — темно. Полиции предстояло обыскать около 10-12 квадратных километров и большое количество заброшенных строений.

Но усилия оказались не напрасными: женщину нашли спящей в одном из подземных бункеров. Она была переохлаждена, но помощь подоспела вовремя. ”Очень похвально, что люди все больше готовы замечать и заботиться о других. Информация — наше самое сильное оружие. Звонок в полицию занимает лишь минуту, но может спасти жизнь”, — говорит Вирк.

Поскольку из больницы Ямеяла и до этого случая самовольно уходили пациенты, то полиция направила Департаменту здоровья докладную записку. Это в свою очередь привело к проверке, в результате чего клиника наняла на работу дополнительный персонал и усовершенствовала правила безопасности.

Улицы Нарвы заполонил новый наркотик

После исчезновения фентанила с эстонского рынка в прошлом году наркозависимые стали ездить в Россию за дизайнерским наркотиком α-PVP. Он выглядит как соль для ванны и употребляется либо внутривенно, либо посредством курения.

”Он очень быстро убивает человеческий организм”, — говорит ведущий следователь Нарвского отделения полиции Сергей Масленников и отмечает, что иногда человек умирает через два-три месяца употребления. Одну дозу можно купить за 10 евро (фентанил стоил примерно столько же). Грамм α-PVP в Эстонии стоит 200 евро, в России — около 25. Вскоре в погоне за быстрой наживой была организована группировка, переправлявшая наркотик в Эстонию. Она состояла из главаря, двух дилеров и двух курьеров. Все происходило в Нарве.
В конце сентября полиция задержала курьера, который провез через границу 120 грамм α-PVP, рыночная стоимость которого составляла 24 000 евро. Незадолго до этого в районе Креэнхольми в Нарве выросло число краж: iPhone, велосипеды, дорогие инструменты…

Через некоторое время в результате упорного труда полиция задержала всех членов группировки. В ходе допроса организатор сообщил о тайнике, в котором следователи нашли 86 граммов вещества. Теперь, три месяца спустя, количество краж в Нарве уменьшилось. Скорее всего, местным наркоманам больше негде купить столько α-PVP, поэтому и воровать нет смысла.

По словам Масленникова, исключительным этот случай делает то, что им удалось изъять за раз более 200 грамм наркотиков, рыночная стоимость которых составляет 40 000 евро. Это самая большая партия α-PVP, когда-либо выявленная в Эстонии.

Некоторые бывшие наркоманы присоединились к программе помощи зависимым Института развития здоровья, некоторые продолжают употреблять. Α-PVP в Эстонии по-прежнему достать можно, но уже в меньших количествах.

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