15.08.2019, 17:25

Трудовые отношения с главой эстонской полиции Эльмаром Вахером приостановлены

 (12)
rus.delfi.ee
EST
Elmar Vaher
Elmar VaherFoto: Priit Simson

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме возбудил в отношении генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эльмара Вахера дисциплинарное расследование. Начиная с завтрашнего дня, 16 августа, рабочие отношения с Вахером приостановлены, сообщает ERR.

Данную информацию ERR подтвердил сам Хельме. Хельме обвинил Вахера в потере доверия и обмане.

"Насколько я понимаю, Эльмар Вахер и вчера обманывал в "Актуальной камере", что будут большие сокращения. Никаких сокращений не будет, никаких урезаний зарплат не будет, наоборот, как сегодня решило правительство, мы направили многие миллионы на ремонт кордонов Спасательного департамента и отделений полиции", - сказал Хельме ERR.

"Задание, которое получил Вахер, было подготовить предложение на случай, если возникнет необходимость сделать урезания. Какие в таком случае могли бы быть способы экономии", - объяснил Хельме.

Департамент полиции и погранохраны проведет в 19 часов по данной теме пресс-конференцию.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: