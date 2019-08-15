Трудовые отношения с главой эстонской полиции Эльмаром Вахером приостановлены

Данную информацию ERR подтвердил сам Хельме. Хельме обвинил Вахера в потере доверия и обмане.

"Насколько я понимаю, Эльмар Вахер и вчера обманывал в "Актуальной камере", что будут большие сокращения. Никаких сокращений не будет, никаких урезаний зарплат не будет, наоборот, как сегодня решило правительство, мы направили многие миллионы на ремонт кордонов Спасательного департамента и отделений полиции", - сказал Хельме ERR.

"Задание, которое получил Вахер, было подготовить предложение на случай, если возникнет необходимость сделать урезания. Какие в таком случае могли бы быть способы экономии", - объяснил Хельме.

Департамент полиции и погранохраны проведет в 19 часов по данной теме пресс-конференцию.