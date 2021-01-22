Трудовая инспекция: в случае отказа от прививки работодатель сможет расторгнуть трудовые отношения

Уполномоченная по равноправию и равному обращению Лийза-Ли Пакоста объясняет, что предложение пройти вакцинацию не является дискриминацией. Это правомерное поведение работодателя, цель которого — обеспечить безопасность работников. В то же время работники имеют право отказаться от вакцинации и предложить самостоятельно или разработать вместе с работодателем альтернативные возможности снижения рисков.

С юридической точки зрения, когда речь идет о внесении пункта об обязательной вакцинации в трудовой договор и, соответственно, об отказе работника от выполнения части договора, то уволить все-таки могут.

"Если работодатель решает, что вакцинация является самым подходящим вариантом, тогда, в принципе, он может в анализе рисков в письменной форме указать, что действительно, все работники должны проходить вакцинацию. Отказ от трудового договора может произойти по причине того, что работник больше не выполняет определенную квалификацию", — говорит юрист-консультант Трудовой инспекции Яана Сильва.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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