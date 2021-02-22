Трудовая инспекция: решение о вакцинации работника — в компетенции работодателя

"Вакцинация у нас добровольная, и это правильно. В принудительном порядке никого вакцинировать нельзя. Но трудовые условия – дело другое", – сказал Рейсберг, приведя в пример ношение масок – такого закона нет, но люди их носят, чтобы снизить заболеваемость.

По его словам, в трудовой среде есть дополнительные регуляции, например, Закон о гигиене и безопасности труда. В этом законе прописано, что в ответственности работодателя – обеспечить, чтобы факторы опасности не влияли на рабочих, что в свою очередь значит, что работодатель имеет право вводить ограничения и требования.

"На стройплощадке нужно носить каски. С масками и вакцинацией то же самое. Работодатель должен провести анализ рисков производственной среды и принять меры. Одной из таких мер может быть вакцинация. Если в процессе анализа рисков работодатель посчитает, что вакцинация – единственный способ защиты, то он может сказать, что выполнять такую работу могут только вакцинированные люди. В таком случае работодатель должен познакомить работника с анализом рисков в письменном виде. Но обычно есть и другие варианты, например, средства индивидуальной защиты. Работодатель должен доказать, на основании чего он сделал выводы об обязательной вакцинации", – пояснил представитель Трудовой инспекции и добавил, что уволить отказавшегося вакцинироваться работника сразу не могут, этому предшествуют замечания и объяснения.

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