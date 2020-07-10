Трудолюбивые участники дружины школьников привели в порядок 4 тысячи м² территорий в Кристийне

”В дружине школьников в Кристийне в этом году трудились 15 человек, все они живут в нашем районе. Дружина — это летний лагерь, в котором совмещены работа и различная культурная и спортивная деятельность. Групповые занятия были частично посвящены тематике обороны государства, они включали в себя также один выездной лагерь, где ребят учили оказывать первую помощь, ориентироваться на местности с помощью топографической карты и компаса”, — рассказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

Дружинники работали с понедельника по пятницу две недели подряд, их рабочий день составлял 4 часа. После работы их ждал организованный Дружиной школьников обед, затем послеобеденная программа.

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, дружинники были трудолюбивыми и усердными. ”Были приведены в порядок края всех дорожек в парке Лёвенру, сами дорожки прополоты — в общей сложности свыше трех тысяч квадратных метров парковых дорожек теперь выглядят как новые. Кусты вдоль улицы Тулика получили новое дыхание — газоны под ними пропололи и землю разрыхлили, в общей сложности привели в порядок 785 квадратных метров кустовых насаждений. Благоустроили также парк Сыякооли, булыжную мостовую очистили от проросшей травы и выполнили разные другие работы. К сожалению, в течение двух дней работам мешал сильный дождь. Если в начале смены было невыносимо жарко, то на второй неделе скорее прохладно. Благодарим также замечательных и усердных руководителей дружины Маркуса Розина и Хелен Кахур. Сотрудничество с ними проходило очень хорошо”, — добавил Рийбе.