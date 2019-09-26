26.09.2019, 11:31

Трудоголик, оставшийся не у дел. Пропавшего Айвара Рехе нашли мертвым в собственном саду, где он пролежал три дня


rus.delfi.ee
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Трудоголик, оставшийся не у дел. Пропавшего Айвара Рехе нашли мертвым в собственном саду, где он пролежал три дня
Ilmar Saabas

Экс-главу эстонского филиала Danske Bank когда-то называли трудоголиком, но последний год он нигде не работал. Спустя три дня после исчезновения Рехе его тело нашли в саду собственного дома — там, где поисковая группа даже не смотрела. Тело Рехе пролежало там три дня.

"У вас, конечно же, сейчас было тяжелое время?" — спросил журналист у Рехе в марте этого года за дверью зала суда.

"Ну не легкое же", — ответил Рехе.

Скандал


На протяжении всего года Айвар Рехе оставался под пристальным вниманием СМИ и общественности в связи со отмыванием денег в эстонском филиале Danske Bank.

Если раньше его описывали как мужчину, который радостно выходил встречать журналистов у входной двери в банк, то в последние годы он очень сильно поменялся. Это тразилось и в его последнем интервью: он был нервный, на нем лица не было, он был сам не свой, говорили долго знавшие его люди.

Во время скандала c Danske Bank Рехе даже получил звание врага прессы за нежелание общаться. Это была полная противоположность того, каким банкир был когда-то.

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Знакомые говорят, что последние месяцы Рехе держался обособленно, избегал компаний, отказался от светских мероприятий, а вместо этого ходил гулять в лес с собаками. По словам соседа, в последнее время Рехе похудел, стал реже бегать по утрам, ходил постоянно с капюшоном на голове.

В 2017 году его настигли сразу два удара: его сменили на посту руководителя AS Tere, где ему нравилось работать, а потом разгорелся скандал с отмыванием денег в банке Danske, откуда он ушел два года назад. Стоит отметить, что прокуратура в итоге не предъявила ему подозрений.

Все думали, что Рехе начнет руководить Bigbank, но Финансовая инспекция выступила против его назначения — она не доверяла Рехе руководить банком. И хотя он остался в Bigbank в роли советника, но позже сам оттуда ушел в ноябре прошлого года. Когда-то прозванный трудоголиком Рехе остался не у дел.

Исчезновение


В пондельник, 23 сентября, полиция получила сообщение, что Айвар Рехе пропал. В 10 часов утра он якобы пошел на прогулку, но если обычно он брал с собой собак, то в этот раз он оставил их дома — как и телефон с кошельком. К обеду он так и не вернулся.

Необычное поведение говорило об опасности ситуации. Разговор с его близкими подтвердил серьезность ситуации и опасения, что он может причинить себе вред.

Полиция и добровольцы начали прочесывать зону в четыре квадратных километра вокруг дома Рехе. В небе летали дроны, полицейские с собаками и добровольцами — более 50 человек в целом — прочесывали лес и улицы. Наводки, что Рехе якобы видели в разных уголках Таллинна, оказались ложными. Пропавшего банкира так и не нашли.

В среду утром полицейские раздумывали, как дальше проводить поиски, но это уже больше не было необходимо — около 10 часов утра семья Рехе нашла его мертвым во дворе собственного дома.

"На теле отсутствуют следы насилия, также ничто не указывает на несчастный случай. В интересах близких Департамент полиции и погранохраны не раскрывает больше никаких деталей об обнаружении", — сообщил департамент.

Полиции ранее сообщили, что близкие Рехе осмотрели дом и двор с садом. Полиция исходила из этого, поэтому двор дома Рехе не был проверен — полицейские даже туда не заходили. Основываясь на информации о том, что Рехе ушел из дома, поиски проходил в округе.

Как выяснилось после обнаружения тела, Рехе все три дня после исчезновения находился в одном месте — на квадратном метре, который остался не проверен. Его тело было скрыто во дворе в труднозаметном месте.

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  • Дежурная комната психиатрической клиники в Таллинне: 617 2650 (24 часа)
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