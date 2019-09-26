Трудоголик, оставшийся не у дел. Пропавшего Айвара Рехе нашли мертвым в собственном саду, где он пролежал три дня

Все думали, что Рехе начнет руководить Bigbank, но Финансовая инспекция выступила против его назначения — она не доверяла Рехе руководить банком. И хотя он остался в Bigbank в роли советника, но позже сам оттуда ушел в ноябре прошлого года. Когда-то прозванный трудоголиком Рехе остался не у дел.
Исчезновение
В пондельник, 23 сентября, полиция получила сообщение, что Айвар Рехе пропал. В 10 часов утра он якобы пошел на прогулку, но если обычно он брал с собой собак, то в этот раз он оставил их дома — как и телефон с кошельком. К обеду он так и не вернулся.
Необычное поведение говорило об опасности ситуации. Разговор с его близкими подтвердил серьезность ситуации и опасения, что он может причинить себе вред.
Полиция и добровольцы начали прочесывать зону в четыре квадратных километра вокруг дома Рехе. В небе летали дроны, полицейские с собаками и добровольцами — более 50 человек в целом — прочесывали лес и улицы. Наводки, что Рехе якобы видели в разных уголках Таллинна, оказались ложными. Пропавшего банкира так и не нашли.
В среду утром полицейские раздумывали, как дальше проводить поиски, но это уже больше не было необходимо — около 10 часов утра семья Рехе нашла его мертвым во дворе собственного дома.
"На теле отсутствуют следы насилия, также ничто не указывает на несчастный случай. В интересах близких Департамент полиции и погранохраны не раскрывает больше никаких деталей об обнаружении", — сообщил департамент.
Полиции ранее сообщили, что близкие Рехе осмотрели дом и двор с садом. Полиция исходила из этого, поэтому двор дома Рехе не был проверен — полицейские даже туда не заходили. Основываясь на информации о том, что Рехе ушел из дома, поиски проходил в округе.
Как выяснилось после обнаружения тела, Рехе все три дня после исчезновения находился в одном месте — на квадратном метре, который остался не проверен. Его тело было скрыто во дворе в труднозаметном месте.
Куда обратиться, если вы нуждаетесь в экстренной помощи?
- Телефон доверия "Линия жизни" на русском языке: 655 5688 (каждый день с 19 до 7 утра)
- Телефон кризисной психологической помощи: 631 4300 (Пн–Чт 15–19, Пт 15–18)
- Телефон доверия на русском языке: 127 (каждый день 19–23)
- Детская помощь: 11 6111 (24 часа)
- Детские проблемы: 646 0770 (по будням 10–18)
- Помощь жертвам 11 6006 (24 часа)
- Скорая помощь: 112 (24 часа)
- Дежурная комната психиатрической клиники в Таллинне: 617 2650 (24 часа)
- Дежурная комната психиатрической клиники в Тарту: 731 8764 (24 часа)
- Дежурная комната психиатрической клиники в Пярну: 516 0379 (24 часа)
- Дежурная комната психиатрической клиники в Вильянди: 435 4255 (24 часа)
- Отделение экстренной медицины в Нарве: 357 1795 (24 часа)
- Отделение экстренной медицины в Ахтме: 331 1074 (24 часа)