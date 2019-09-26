Трудоголик, оставшийся не у дел. Пропавшего Айвара Рехе нашли мертвым в собственном саду, где он пролежал три дня

"У вас, конечно же, сейчас было тяжелое время?" — спросил журналист у Рехе в марте этого года за дверью зала суда.

"Ну не легкое же", — ответил Рехе.

Скандал



На протяжении всего года Айвар Рехе оставался под пристальным вниманием СМИ и общественности в связи со отмыванием денег в эстонском филиале Danske Bank.

Если раньше его описывали как мужчину, который радостно выходил встречать журналистов у входной двери в банк, то в последние годы он очень сильно поменялся. Это тразилось и в его последнем интервью: он был нервный, на нем лица не было, он был сам не свой, говорили долго знавшие его люди.

Во время скандала c Danske Bank Рехе даже получил звание врага прессы за нежелание общаться. Это была полная противоположность того, каким банкир был когда-то.

Знакомые говорят, что последние месяцы Рехе держался обособленно, избегал компаний, отказался от светских мероприятий, а вместо этого ходил гулять в лес с собаками. По словам соседа, в последнее время Рехе похудел, стал реже бегать по утрам, ходил постоянно с капюшоном на голове.

В 2017 году его настигли сразу два удара: его сменили на посту руководителя AS Tere, где ему нравилось работать, а потом разгорелся скандал с отмыванием денег в банке Danske, откуда он ушел два года назад. Стоит отметить, что прокуратура в итоге не предъявила ему подозрений.