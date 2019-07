Трудности перевода | Эксперт: президент не ненавидит членов EKRE, а ее злит их поведение

Президент сказала в интервью "I hate them for their behavior" (я ненавижу их за их поведение — анг.). Креэдо-Масса отмечает, что, если посмотреть на контекст, то становится ясно: президент ”ненавидит” поведение, а не человека. Поскольку выражающего менее сильную неприязнь слова на английском языке нет ("dislike" в данном случае было бы слишком мягким определением), то было использовано именно слово ”hate”.

Переводчик проводит параллель с другим английским словом ”love”: если человек говорит "I love ice cream", то в действительности его чувства к мороженому могут быть не так сильны, как может показаться.

По мнению Креэдо-Масса, фразу президента следовало бы перевести как ”меня злит их поведение”.