Кристина Каллас, лидер Eesti 200



Уход Марта Хельме не решит конфликт и не снимент напряженности. Постоянный кризис в правительстве продолжается. У правительства нет времени на борьбу с бедностью и безработицей, некогда справляться с кризисом в области здравоохранения, школам и университетам остается бороться за собственное выживание из-за нехватки преподавателей и денег, а также растущих проблем с психическим здоровьем детей и родителей.

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Кая Каллас, лидер Партии реформ



Март Хельме был принесен в жертву тому, чтобы правительство могло продолжить свою

работу. Однако это не решает всех проблем. Отставка Марта Хельме произошла слишком поздно и этого слишком мало. Репутация Эстонии будет оставаться под угрозой до той поры, пока EKRE находится в правительстве. Мартин Хельме также принимал участие в этой радиопередаче и утверждал, что на выборах в США была фальсификация, и согласился со сказанным [Мартом Хельме].

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Юрген Лиги, экс-министр финансов



Мечта ”троицы” (имеются в виду лидеры коалиции - RusDelfi) — свести проблему к риторике и отпустить старика домой, куда он давно хотел. Ораторское искусство на высоте, содержание полная чушь и молодой человек (очевидно, имеется в виду Мартин Хельме, RusDelfi) не сказал ничего другого. Он посмеивался и хвалил последнюю радиопередачу. При этом дело не только в вопросах безопасности отношений с США, но и в непризнании результатов выборов в Эстонии. И со стороны Мартина также. В каких вопросах государство должно быть решительным, если результаты выборов подделаны. Но если так, то почему Путин четкий, эффективный и легитимный, а американцы и свои европейцы мерзавцы?

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