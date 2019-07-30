30.07.2019, 16:50

Трогательный подарок: скончавшийся от онкологии мужчина перед смертью завещал внушительную сумму Фонду лечения рака

 (2)
rus.delfi.ee
EST 45
Трогательный подарок: скончавшийся от онкологии мужчина перед смертью завещал внушительную сумму Фонду лечения рака
Foto: Madis Veltman

Недавно Фонду лечения рака ”Подаренная жизнь” поступил перевод на сумму 4000 евро.

Выяснилось, что это подарок от пожилого мужчины, которого уже нет в живых. Так, в 2016 году житель Вильянди Кальйо, который был болен раком предстательной железы, составил завещание, по которому после его смерти данную сумму следовало передать фонду.

Представителей фонда этот поступок тронул до глубины души.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: