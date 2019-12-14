"Трогает до слез". Семилетняя девочка пожертвовала свои накопления на лечение больных раком

Когда ей было три года, родители решили, что дочка должна учиться обращению с деньгами. Так и получилось, что в одной копилке она собирает деньги на благотворительность, в другой — на текущие расходы, а третья предназначена для более длительного накопления.

Речь идет о сумме в 52 евро.



”Это доброе дело, которое трогает до слез. Так прекрасно, что нет слов…Спасибо”, — пишет фонд.