14.12.2019, 09:20

"Трогает до слез". Семилетняя девочка пожертвовала свои накопления на лечение больных раком

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"Трогает до слез". Семилетняя девочка пожертвовала свои накопления на лечение больных раком
Foto: Facebook/Vähiravifond "Kingitud elu"

Фонд лечения рака ”Подаренная жизнь” сообщил у себя на Facebook, что получил пожертвование от семилетней девочки по имени Марелле. Девочка собирала эти деньги целый год.

Когда ей было три года, родители решили, что дочка должна учиться обращению с деньгами. Так и получилось, что в одной копилке она собирает деньги на благотворительность, в другой — на текущие расходы, а третья предназначена для более длительного накопления.

Речь идет о сумме в 52 евро.

”Это доброе дело, которое трогает до слез. Так прекрасно, что нет слов…Спасибо”, — пишет фонд.

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