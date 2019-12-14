14.12.2019, 09:20
"Трогает до слез". Семилетняя девочка пожертвовала свои накопления на лечение больных раком(2)
Фонд лечения рака ”Подаренная жизнь” сообщил у себя на Facebook, что получил пожертвование от семилетней девочки по имени Марелле. Девочка собирала эти деньги целый год.
Солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалет
Как не потерять зрение из-за смартфона. Одно "золотое правило"
Что Рудковская рассказала о кровавом доценте из Петербурга
Видео из клиники, где скончался Юрий Лужков