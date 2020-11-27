Трое молодых людей устроили на Пальяссааре стрельбу

Вчера трое молодых людей решили испытать стартовый пистолет и устроили стрельбу.
В четверг днем в полицию поступило сообщение о том, что на Пальяссааре слышны выстрелы и трое мужчин уехали на автомобиле в сторону Пыхья-Таллинна. На вызов отреагировало два полицейский патруля, которые задержали автомобиль на улице Сыле.
Как пишет полиция в Twitter, в автомобиле находились трое молодых людей и чемодан со стартовым пистолетом и холостыми патронами. Мужчины сказали полиции, что недавно приобрели стартовый пистолет и ездили на Пальяссааре, чтобы испытать его. Они предполагали, что там не смогут никому помешать своими действиями.
Полицейские отмечают, что на этот раз они ограничились разъяснительной работой, но на связанные с оружием вызовы всегда реагируют решительно, поскольку визуально никогда невозможно определить, идет речь о настоящем оружии или нет.
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