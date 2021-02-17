Трое депутатов Рийгикогу не поддержали призыв освободить Навального и ужесточить санкции ЕС против России

Больше всего разногласий в голосовании по этому вопросов наблюдалось в Центристской фракции. Например, бывший премьер-министр Юри Ратас проголосовал "за". Трое центристов Михаил Стальнухин, Игорь Кравченко и Оудекки Лооне были "против".

Мария Юферева-Скуратовски — единственная из всех депутатов Рийгикогу — воздержалась.

Как пояснили RusDelfi в Центристской партии, данный вопрос предварительно обсуждался на собрании фракции до голосования. Депутаты договорились, что каждый будет голосовать согласно своим убеждениям. "Каждый депутат получил свой мандат от избирателей и распоряжается им по своему усмотрению" — отметили в Центристской партии.

Смотрите, кто как проголосовал.