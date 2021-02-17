Трое депутатов Рийгикогу не поддержали призыв освободить Навального и ужесточить санкции ЕС против России

|Название
|Постановление
|Фракция
|Мерри Аарт
|
За
За
|Фракция Эстонской консервативной народной партии
|Аннели Аккерманн
|
За
За
|Фракция Партии Реформ
|Йоко Алендер
|
За
За
|Фракция Партии Реформ
|Рихо Брейвель
|
Не голосовал
Не голосовал
|Фракция Эстонской консервативной народной партии
|Яак Валге
|
Не голосовал
Не голосовал
|Фракция Эстонской консервативной народной партии
|Виктор Васильев
|
Не голосовал
Не голосовал
|Фракция Центристской партии Эстонии
|Айвар Вийдик
|
За
За
|Фракция Партии Реформ
|Март Вырклаэв
|
За
За
|Фракция Партии Реформ
|Калле Грюнталь
|
Не голосовал
Не голосовал
|Фракция Эстонской консервативной народной партии
|Дмитрий Дмитриев
|
Не голосовал
Не голосовал
|Фракция Центристской партии Эстонии
|Руубен Каалеп
|
За
За
|Фракция Эстонской консервативной народной партии
|Сийм Каллас
|
За
За
|Фракция Партии Реформ
|Раймонд Кальюлайд
|
Не голосовал
Не голосовал
|Депутаты, не входящие во фракции
|Сулев Каннимяэ
|
За
За
|Фракция Партии Реформ
|Яанус Карилайд
|
Отсутствует
Отсутствует
|Фракция Центристской партии Эстонии
|Уно Каскпейт
|
За
За
|Фракция Эстонской консервативной народной партии
|Эркки Келдо
|
За
За
|Фракция Партии Реформ
|Йоханнес Керт
|
За
За
|Фракция Партии Реформ
|Сигне Киви
|
За
За
|Фракция Партии Реформ
|Тоомас Кивимяги
|
За
За
|Фракция Партии Реформ
|Керт Кинго
|
Отсутствует
Отсутствует
|Фракция Эстонской консервативной народной партии
|Рене Кокк
|
Не голосовал
Не голосовал
|Фракция Эстонской консервативной народной партии
|Айвар Кокк
|
За
За
|Фракция Isamaa
|Михаил Корб
|
Не голосовал
Не голосовал
|Фракция Центристской партии Эстонии
|Андрей Коробейник
|
Отсутствует
Отсутствует
|Фракция Центристской партии Эстонии
|Сирет Котка
|
Не голосовал
Не голосовал
|Фракция Центристской партии Эстонии
|Игорь Кравченко
|
Против
Против
|Фракция Центристской партии Эстонии
|Хейки Краних
|
За
За
|Фракция Партии Реформ
|Ээрик-Нийлес Кросс
|
За
За
|Фракция Партии Реформ
|Тармо Круузимяэ
|
За
За
|Фракция Isamaa
|Лео Куннас
|
За
За
|Фракция Эстонской консервативной народной партии
|Кальви Кыва
|
Не голосовал
Не голосовал
|Фракция Социал-демократической партии
|Хельмен Кютт
|
За
За
|Фракция Социал-демократической партии
|Антс Лаанеотс
|
За
За
|Фракция Партии Реформ
|Виктория Ладынская-Кубитс
|
Отсутствует
Отсутствует
|Фракция Isamaa
|Алар Ланеман
|
Не голосовал
Не голосовал
|Фракция Эстонской консервативной народной партии
|Юрген Лиги
|
За
За
|Фракция Партии Реформ
|Оудекки Лооне
|
Против
Против
|Фракция Центристской партии Эстонии
|Михаил Лотман
|
За
За
|Фракция Isamaa
|Юри Луйк
|
За
За
|Фракция Isamaa
|Лаури Ляэнеметс
|
Не голосовал
Не голосовал
|Фракция Социал-демократической партии
|Наталия Маллеус
|
Не голосовал
Не голосовал
|Фракция Центристской партии Эстонии
|Андрес Метсоя
|
За
За
|Фракция Isamaa
|Мадис Миллинг
|
За
За
|Фракция Партии Реформ
|Кристен Михал
|
Не голосовал
Не голосовал
|Фракция Партии Реформ
|Марко Михкельсон
|
За
За
|Фракция Партии Реформ
|Ааду Муст
|
Не голосовал
Не голосовал
|Фракция Центристской партии Эстонии
|Эдуард Одинец
|
За
За
|Фракция Социал-демократической партии
|Евгений Осиновский
|
Отсутствует
Отсутствует
|Фракция Социал-демократической партии
|Ивари Падар
|
За
За
|Фракция Социал-демократической партии
|Ханно Певкур
|
За
За
|Фракция Партии Реформ
|Хельо Пикхоф
|
Не голосовал
Не голосовал
|Фракция Социал-демократической партии
|Ынне Пиллак
|
За
За
|Фракция Партии Реформ
|Анти Пооламетс
|
За
За
|Фракция Эстонской консервативной народной партии
|Сийм Похлак
|
Не голосовал
Не голосовал
|Фракция Эстонской консервативной народной партии
|Хейди Пурга
|
За
За
|Фракция Партии Реформ
|Пауль Пуустусмаа
|
Не голосовал
Не голосовал
|Фракция Эстонской консервативной народной партии
|Хенн Пыллуаас
|
За
За
|Фракция Эстонской консервативной народной партии
|Мати Райдма
|
За
За
|Фракция Партии Реформ
|Валдо Рандпере
|
За
За
|Фракция Партии Реформ
|Юри Ратас
|
За
За
|Фракция Центристской партии Эстонии
|Пеэтер Рахнель
|
Не голосовал
Не голосовал
|Фракция Центристской партии Эстонии
|Урмас Рейнсалу
|
За
За
|Фракция Isamaa
|Урмас Рейтельманн
|
Не голосовал
Не голосовал
|Фракция Эстонской консервативной народной партии
|Мартин Репинский
|
Не голосовал
Не голосовал
|Фракция Центристской партии Эстонии
|Майлис Репс
|
Не голосовал
Не голосовал
|Фракция Центристской партии Эстонии
|Индрек Саар
|
За
За
|Фракция Социал-демократической партии
|Юллар Сааремяэ
|
За
За
|Фракция Isamaa
|Эрки Сависаар
|
Не голосовал
Не голосовал
|Фракция Центристской партии Эстонии
|Керсти Сарапуу
|
Не голосовал
Не голосовал
|Фракция Центристской партии Эстонии
|Свен Сестeр
|
За
За
|Фракция Isamaa
|Хелир-Валдор Сеэдер
|
Отсутствует
Отсутствует
|Фракция Isamaa
|Андрус Сеэме
|
За
За
|Фракция Партии Реформ
|Прийт Сибул
|
За
За
|Фракция Isamaa
|Рийна Сиккут
|
За
За
|Фракция Социал-демократической партии
|Имре Соояэр
|
Отсутствует
Отсутствует
|Фракция Центристской партии Эстонии
|Михаил Стальнухин
|
Против
Против
|Фракция Центристской партии Эстонии
|Тимо Суслов
|
За
За
|Фракция Партии Реформ
|Маргит Сутроп
|
За
За
|Фракция Партии Реформ
|Айвар Сыэрд
|
За
За
|Фракция Партии Реформ
|Райво Тамм
|
За
За
|Фракция Isamaa
|Тармо Тамм
|
За
За
|Фракция Центристской партии Эстонии
|Урве Тийдус
|
За
За
|Фракция Партии Реформ
|Вилья Тоомаст
|
За
За
|Фракция Партии Реформ
|Марко Торм
|
За
За
|Фракция Партии Реформ
|Марика Туус-Лауль
|
Не голосовал
Не голосовал
|Фракция Центристской партии Эстонии
|Март Хельме
|
За
За
|Фракция Эстонской консервативной народной партии
|Мартин Хельме
|
За
За
|Фракция Эстонской консервативной народной партии
|Хелле-Мооника Хельме
|
За
За
|Фракция Эстонской консервативной народной партии
|Кайдо Хёвельсон
|
Не голосовал
Не голосовал
|Фракция Центристской партии Эстонии
|Кристина Шмигун-Вяхи
|
За
За
|Фракция Партии Реформ
|Марко Шорин
|
За
За
|Фракция Центристской партии Эстонии
|Хеле Эвераус
|
За
За
|Фракция Партии Реформ
|Пеэтер Эрнитс
|
Не голосовал
Не голосовал
|Фракция Эстонской консервативной народной партии
|Иви Ээнмаа
|
За
За
|Фракция Партии Реформ
|Энн Ээсмаа
|
За
За
|Фракция Центристской партии Эстонии
|Марек Юргенсон
|
Не голосовал
Не голосовал
|Фракция Центристской партии Эстонии
|Яак Юске
|
За
За
|Фракция Социал-демократической партии
|Мария Юферева-Скуратовски
|
Воздержался
Воздержался
|Фракция Центристской партии Эстонии
|Юри Яансон
|
За
За
|Фракция Партии Реформ
|Тоомас Ярвеоя
|
За
За
|Фракция Партии Реформ
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