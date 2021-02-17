17.02.2021, 15:02

Трое депутатов Рийгикогу не поддержали призыв освободить Навального и ужесточить санкции ЕС против России

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EST 17
Riigikogu asendusliikmed andsid ametivande
Riigikogu asendusliikmed andsid ametivandeFoto: Rauno Volmar

В понедельник Ригикогу большинством голосов принял представленное 57 членами парламента Заявление Рийгикогу ”В поддержку единой внешней политики Европейского союза и в защиту гражданских свобод в России”.

Больше всего разногласий в голосовании по этому вопросов наблюдалось в Центристской фракции. Например, бывший премьер-министр Юри Ратас проголосовал "за". Трое центристов Михаил Стальнухин, Игорь Кравченко и Оудекки Лооне были "против".

Мария Юферева-Скуратовски — единственная из всех депутатов Рийгикогу — воздержалась.

Как пояснили RusDelfi в Центристской партии, данный вопрос предварительно обсуждался на собрании фракции до голосования. Депутаты договорились, что каждый будет голосовать согласно своим убеждениям. "Каждый депутат получил свой мандат от избирателей и распоряжается им по своему усмотрению" — отметили в Центристской партии.

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Смотрите, кто как проголосовал.

Имя Постановление Фракция
Мерри Аарт
За

 Фракция Эстонской консервативной народной партии
Аннели Аккерманн
За

 Фракция Партии Реформ
Йоко Алендер
За

 Фракция Партии Реформ
Рихо Брейвель
Не голосовал
 Фракция Эстонской консервативной народной партии
Яак Валге
Не голосовал
 Фракция Эстонской консервативной народной партии
Виктор Васильев
Не голосовал
 Фракция Центристской партии Эстонии
Айвар Вийдик
За
 Фракция Партии Реформ
Март Вырклаэв
За
 Фракция Партии Реформ
Калле Грюнталь
Не голосовал
 Фракция Эстонской консервативной народной партии
Дмитрий Дмитриев
Не голосовал

 Фракция Центристской партии Эстонии
Руубен Каалеп
За

 Фракция Эстонской консервативной народной партии
Сийм Каллас
За

 Фракция Партии Реформ
Раймонд Кальюлайд
Не голосовал

 Депутаты, не входящие во фракции
Сулев Каннимяэ
За

 Фракция Партии Реформ
Яанус Карилайд
Отсутствует

 Фракция Центристской партии Эстонии
Уно Каскпейт
За

 Фракция Эстонской консервативной народной партии
Эркки Келдо
За

 Фракция Партии Реформ
Йоханнес Керт
За

 Фракция Партии Реформ
Сигне Киви
За

 Фракция Партии Реформ
Тоомас Кивимяги
За

 Фракция Партии Реформ
Керт Кинго
Отсутствует
 Фракция Эстонской консервативной народной партии
Рене Кокк
Не голосовал

 Фракция Эстонской консервативной народной партии
Айвар Кокк
За

 Фракция Isamaa
Михаил Корб
Не голосовал
 Фракция Центристской партии Эстонии
Андрей Коробейник
Отсутствует
 Фракция Центристской партии Эстонии
Сирет Котка
Не голосовал
 Фракция Центристской партии Эстонии
Игорь Кравченко
Против

 Фракция Центристской партии Эстонии
Хейки Краних
За

 Фракция Партии Реформ
Ээрик-Нийлес Кросс
За

 Фракция Партии Реформ
Тармо Круузимяэ
За
 Фракция Isamaa
Лео Куннас
За

 Фракция Эстонской консервативной народной партии
Кальви Кыва
Не голосовал
 Фракция Социал-демократической партии
Хельмен Кютт
За
 Фракция Социал-демократической партии
Антс Лаанеотс
За

 Фракция Партии Реформ
Виктория Ладынская-Кубитс
Отсутствует

 Фракция Isamaa
Алар Ланеман
Не голосовал
 Фракция Эстонской консервативной народной партии
Юрген Лиги
За

 Фракция Партии Реформ
Оудекки Лооне
Против

 Фракция Центристской партии Эстонии
Михаил Лотман
За

 Фракция Isamaa
Юри Луйк
За

 Фракция Isamaa
Лаури Ляэнеметс
Не голосовал
 Фракция Социал-демократической партии
Наталия Маллеус
Не голосовал
 Фракция Центристской партии Эстонии
Андрес Метсоя
За

 Фракция Isamaa
Мадис Миллинг
За

 Фракция Партии Реформ
Кристен Михал
Не голосовал
 Фракция Партии Реформ
Марко Михкельсон
За

 Фракция Партии Реформ
Ааду Муст
Не голосовал
 Фракция Центристской партии Эстонии
Эдуард Одинец
За

 Фракция Социал-демократической партии
Евгений Осиновский
Отсутствует
 Фракция Социал-демократической партии
Ивари Падар
За

 Фракция Социал-демократической партии
Ханно Певкур
За

 Фракция Партии Реформ
Хельо Пикхоф
Не голосовал
 Фракция Социал-демократической партии
Ынне Пиллак
За

 Фракция Партии Реформ
Анти Пооламетс
За

 Фракция Эстонской консервативной народной партии
Сийм Похлак
Не голосовал
 Фракция Эстонской консервативной народной партии
Хейди Пурга
За

 Фракция Партии Реформ
Пауль Пуустусмаа
Не голосовал

 Фракция Эстонской консервативной народной партии
Хенн Пыллуаас
За

 Фракция Эстонской консервативной народной партии
Мати Райдма
За

 Фракция Партии Реформ
Валдо Рандпере
За

 Фракция Партии Реформ
Юри Ратас
За
 Фракция Центристской партии Эстонии
Пеэтер Рахнель
Не голосовал
 Фракция Центристской партии Эстонии
Урмас Рейнсалу
За

 Фракция Isamaa
Урмас Рейтельманн
Не голосовал
 Фракция Эстонской консервативной народной партии
Мартин Репинский
Не голосовал
 Фракция Центристской партии Эстонии
Майлис Репс
Не голосовал
 Фракция Центристской партии Эстонии
Индрек Саар
За

 Фракция Социал-демократической партии
Юллар Сааремяэ
За

 Фракция Isamaa
Эрки Сависаар
Не голосовал
 Фракция Центристской партии Эстонии
Керсти Сарапуу
Не голосовал
 Фракция Центристской партии Эстонии
Свен Сестeр
За

 Фракция Isamaa
Хелир-Валдор Сеэдер
Отсутствует
 Фракция Isamaa
Андрус Сеэме
За

 Фракция Партии Реформ
Прийт Сибул
За

 Фракция Isamaa
Рийна Сиккут
За

 Фракция Социал-демократической партии
Имре Соояэр
Отсутствует

 Фракция Центристской партии Эстонии
Михаил Стальнухин
Против

 Фракция Центристской партии Эстонии
Тимо Суслов
За

 Фракция Партии Реформ
Маргит Сутроп
За

 Фракция Партии Реформ
Айвар Сыэрд
За

 Фракция Партии Реформ
Райво Тамм
За

 Фракция Isamaa
Тармо Тамм
За

 Фракция Центристской партии Эстонии
Урве Тийдус
За

 Фракция Партии Реформ
Вилья Тоомаст
За

 Фракция Партии Реформ
Марко Торм
За

 Фракция Партии Реформ
Марика Туус-Лауль
Не голосовал
 Фракция Центристской партии Эстонии
Март Хельме
За

 Фракция Эстонской консервативной народной партии
Мартин Хельме
За

 Фракция Эстонской консервативной народной партии
Хелле-Мооника Хельме
За

 Фракция Эстонской консервативной народной партии
Кайдо Хёвельсон
Не голосовал
 Фракция Центристской партии Эстонии
Кристина Шмигун-Вяхи
За
 Фракция Партии Реформ
Марко Шорин
За

 Фракция Центристской партии Эстонии
Хеле Эвераус
За

 Фракция Партии Реформ
Пеэтер Эрнитс
Не голосовал

 Фракция Эстонской консервативной народной партии
Иви Ээнмаа
За

 Фракция Партии Реформ
Энн Ээсмаа
За

 Фракция Центристской партии Эстонии
Марек Юргенсон
Не голосовал

 Фракция Центристской партии Эстонии
Яак Юске
За

 Фракция Социал-демократической партии
Мария Юферева-Скуратовски
Воздержался

 Фракция Центристской партии Эстонии
Юри Яансон
За

 Фракция Партии Реформ
Тоомас Ярвеоя
За

 Фракция Партии Реформ


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