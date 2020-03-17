Трое больных коронавирусом находятся в больнице, один — в тяжелом состоянии(1)
Департамент здоровья сообщил сегодня, что трое заразившихся коронавирусом находятся на стационарном лечении.
Департамент здоровья сообщил сегодня, что трое заразившихся коронавирусом находятся на стационарном лечении.
У двоих болезнь протекает в легкой форме, у одного — в более тяжелой. Пациенты находятся в Пярнуской больнице и Клинике Тартуского университета.
К утру вторника в Эстонии коронавирус был диагностирован у 225 человек, с 31 января сделано 1625 анализов на COVID-19. За сутки в список заболевших добавилось 20 инфицированных, из них 14 — в Харьюском уезде, 4- в Пярнуском, и 1 — в Выруском. По всей вероятности число зараженных больше, поэтому стоит ожидать увеличения числа больных, сообщает Департамент здоровья.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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