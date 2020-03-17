Трое больных коронавирусом находятся в больнице, один — в тяжелом состоянии

У двоих болезнь протекает в легкой форме, у одного — в более тяжелой. Пациенты находятся в Пярнуской больнице и Клинике Тартуского университета.

К утру вторника в Эстонии коронавирус был диагностирован у 225 человек, с 31 января сделано 1625 анализов на COVID-19. За сутки в список заболевших добавилось 20 инфицированных, из них 14 — в Харьюском уезде, 4- в Пярнуском, и 1 — в Выруском. По всей вероятности число зараженных больше, поэтому стоит ожидать увеличения числа больных, сообщает Департамент здоровья.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!