Три важнейших совета по кибербезопасности от ведущих эстонских экспертов

”При покупке автомобиля для всех важно, насколько машина безопасна, но по какой-то причине, покупая мобильные устройства, люди очень редко интересуются безопасностью, хотя сегодня каждое такое устройство хранит огромное количество информации о нас, — отметил инструктор по продукции Samsung Eesti Рихо Копсо, выступавший на семинаре с докладом о кибербезопасности. — О кибербезопасности должен думать каждый: будь то хорошо осведомленный или далекий от техники человек”.

1. Следите за тем, какие разрешения получают ваши приложения. Загружая на устройство новое приложение, продумайте, какие именно разрешения/права доступа вы хотите ему предоставить. Например, нет ни одной причины, почему калькулятору был бы нужен доступ к вашим контактам или камере. Иногда хитрые разработчики конструируют приложение так, что им нельзя пользоваться, не предоставив соответствующие разрешения. В таком случае стоит просто выбрать другое приложение, не запрашивающие сомнительные разрешения.