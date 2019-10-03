Три совета Кае Каллас о русском избирателе

Экс-депутат Рийгикогу Ольга Иванова — о том, как не наделать ошибок в борьбе за голоса национального меньшинства.
Необходимо относиться к русскоязычным эстонцам с уважением
Далеко не всегда Центристская партия была единственной внутриполитической силой, которая консолидировала русскоговорящих избирателей. Да, отчасти исторически ЦП больше, чем другие партии, обращалась к нуждам русскоговорящей общины. Однако, если вспомнить, то до весны 2007 года реформисты уверенно занимали вторую позицию в рейтинге русскоговорящих избирателей.
Печально смотреть на то, как представители либеральной реформистской партии до сих пор не умеют ценить потенциал каждого человека в такой маленькой стране как Эстония. Ведь это начинается с уважения по отношению ко всем жителям страны. Однако в Эстонии все еще существует три больных ”русских” темы: образование, серые паспорта и язык.
В Эстонии уже сегодня существует множество фирм, рабочим языком которых является английский. Аудит Госконтроля наглядно показал, что государство не гарантирует в должной мере возможности изучения эстонского языка. А рассказы о нежелании изучать местными русскими эстонский язык — лишь миф. Миф, который многим удобно использовать в предвыборной борьбе.
Аналогичная ситуация складывается и с русской школой. Положение дел устраивает слишком многих — одни боятся говорить на эту тему, другие не хотят ссор во имя худого мира. Обратите внимание, что сама по себе идея реформистов об обучении на эстонском языке уже не встречает ожесточенного сопротивления как возможное политическое решение. Однако сопроводительная риторика портит всю возможную дискуссию. Есть такое замечательное выражение — доброе слово и кошке приятно. Реформисты же снова и снова забывают, или не хотят, быть вежливыми.
Хочется посоветовать — не ищите врагов, иногда стоит признать свои ошибки (так, как это сделал Ханно Певкур после местных выборов) и предложить жителям страны экономически сильную Эстонию. Русскоговорящего избирателя необходимо начать воспринимать как своего потенциального избирателя, а не врага.
Не нужно злоупотреблять русским вопросом
К сожалению, до сих пор политики с легкостью продолжают спекулировать русским вопросом. Что из себя представляет этот мистический русский вопрос? Только запугивание. И этот метод использую все, как центристы, так и реформисты.
Вопрос гражданства до сих пор не решен. С точки зрения политтехнологий можно смело сказать, что та политическая сила, которая возьмет на себя смелость решить вопрос неграждан выиграет голоса этих потенциальных избирателей. Станет ли этой силой реформистская партия, может решить только реформистская партия, но подумать над этим стоит.
Высокомерное отношение до сих пор не принесло политического профита. В случае с реформистами печально, что по ”русскому вопросу” от их лица выступают одни и те же политики, такие как Кристен Михал и Кейт Пентус-Росиманнус. Понятно, что политики, кто годами придерживался агрессивной позиции по любому ”русскому вопросу” начиная от проблем местной русскоязычной общины, заканчивая внешней политикой с РФ, не привнесут конструктива в отношения с местными русскими.
Не упустите возможность предложить обществу что-то новое
Когда центристы были долгое время в оппозиции, то постоянно звучали извинения, что во всем виновата реформистская партия. И это работало неплохо, особенно среди русскоговорящих избирателей. Однако, пожалуйста, не повторяйте такого поведения, это выглядит жалко. Слишком долгое время русского избирателя целенаправленно вводили в заблуждение или недоговаривали правды. Из последнего я имею в виду формирование коалиции и всяческое желание любой ценой ”продать” этот союз избирателям ЦП. На этом фоне, забывается, что независимо от национальности мы все хотим жить в экономически успешной стране, чтобы у наших детей была возможность получать хорошее образование, делать карьеру и зарабатывать достойные деньги.
ТОП
Я глубоко убеждена в том, что старая риторика реформистов по отношению к русскоязычным эстонцам ни коим образом не мобилизует лояльного избирателя реформистов, однако настраивает против потенциальных избирателей. Центристская партия прикладывает очень много усилий, чтобы после коалиции с EKRE не выглядеть предателем в глазах избирателей. Цель одна — удержатся у власти в Таллинне. Однако сегодня более менее всем понятно, что он всей центристской политики остались лишь демагогия и желание любой ценой получить новын пости ли удержаться на прежних. Кто-то получает место мэра за оправдание коалиции с EKRE, кто-то отправляется в Европу, чтобы не мешать местной игре.
Таких примеров за последние пару лет очень много, и русский избиратель не слепой.
На эстонском языке текст можно прочитать ЗДЕСЬ.
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