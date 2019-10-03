Три совета Кае Каллас о русском избирателе

Хочется посоветовать — не ищите врагов, иногда стоит признать свои ошибки (так, как это сделал Ханно Певкур после местных выборов) и предложить жителям страны экономически сильную Эстонию. Русскоговорящего избирателя необходимо начать воспринимать как своего потенциального избирателя, а не врага.

Не нужно злоупотреблять русским вопросом

К сожалению, до сих пор политики с легкостью продолжают спекулировать русским вопросом. Что из себя представляет этот мистический русский вопрос? Только запугивание. И этот метод использую все, как центристы, так и реформисты.

Вопрос гражданства до сих пор не решен. С точки зрения политтехнологий можно смело сказать, что та политическая сила, которая возьмет на себя смелость решить вопрос неграждан выиграет голоса этих потенциальных избирателей. Станет ли этой силой реформистская партия, может решить только реформистская партия, но подумать над этим стоит.

Высокомерное отношение до сих пор не принесло политического профита. В случае с реформистами печально, что по ”русскому вопросу” от их лица выступают одни и те же политики, такие как Кристен Михал и Кейт Пентус-Росиманнус. Понятно, что политики, кто годами придерживался агрессивной позиции по любому ”русскому вопросу” начиная от проблем местной русскоязычной общины, заканчивая внешней политикой с РФ, не привнесут конструктива в отношения с местными русскими.

Не упустите возможность предложить обществу что-то новое

Когда центристы были долгое время в оппозиции, то постоянно звучали извинения, что во всем виновата реформистская партия. И это работало неплохо, особенно среди русскоговорящих избирателей. Однако, пожалуйста, не повторяйте такого поведения, это выглядит жалко. Слишком долгое время русского избирателя целенаправленно вводили в заблуждение или недоговаривали правды. Из последнего я имею в виду формирование коалиции и всяческое желание любой ценой ”продать” этот союз избирателям ЦП. На этом фоне, забывается, что независимо от национальности мы все хотим жить в экономически успешной стране, чтобы у наших детей была возможность получать хорошее образование, делать карьеру и зарабатывать достойные деньги.

Я глубоко убеждена в том, что старая риторика реформистов по отношению к русскоязычным эстонцам ни коим образом не мобилизует лояльного избирателя реформистов, однако настраивает против потенциальных избирателей. Центристская партия прикладывает очень много усилий, чтобы после коалиции с EKRE не выглядеть предателем в глазах избирателей. Цель одна — удержатся у власти в Таллинне. Однако сегодня более менее всем понятно, что он всей центристской политики остались лишь демагогия и желание любой ценой получить новын пости ли удержаться на прежних. Кто-то получает место мэра за оправдание коалиции с EKRE, кто-то отправляется в Европу, чтобы не мешать местной игре.

Таких примеров за последние пару лет очень много, и русский избиратель не слепой.

На эстонском языке текст можно прочитать ЗДЕСЬ.