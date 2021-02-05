05.02.2021, 12:18

Три русские школы Таллинна получили 3,3 млн евро на изучение эстонского. Как были использованы средства, непонятно

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Греэте Лехепуу
EST 4
Три русские школы Таллинна получили 3,3 млн евро на изучение эстонского. Как были использованы средства, непонятно
Foto: Raivo Juurak / Õpetajate Leht

За последние четыре года в рамках совместного проекта министерства образования и города Таллинн „Eesti keel selgeks” три русские школы столицы получили 3,3 млн евро на поддержку обучения эстонскому языку. Но результаты неизвестны, пишет Eesti Ekpsress.

Издание отмечает, что лишь одна школа в отчетах за прошлый год указала, что чуть более половины сдававших языковой тест получили уровень B2, что и являлось целью.

На что конкретно были потрачены деньги, также неизвестно, поскольку школы отписывались лишь общими фразами, хотя министерство требовало документы с подробностями.

В проекте приняли участие Ласнамяэская гимназия, Кесклиннаская русская гимназия и Линнамяэский русский лицей. Согласно плану, учетиники седьмых классов к концу девятого класса должны достигнуть во владении государственным языком уровня B2, а к концу гимназии С1. Каким образом были выбраны школы, неясно. ”Никакого конкурса не проводилось”, — говорит Ирене Кяосаар, которая во время запуска проекта работала в министерстве руководителем отдела по общеобразовательным вопросам.

”То, что в школах делали и куда шли деньги, было ужасно. Показуха!” — говорит бывший руководитель отдела по общеобразовательным вопросам Михкель Ребане, который занял пост после Кяосаар. ”Нам мешали проверять, на что тратятся средства, и заставляли выдавать деньги бланко-векселями”, — продолжает Ребане.

Майлис Репс, которая тогда была министром образования и которая, по словам некоторых источников, оказывала давление в продвижении проекта, сказала изданию, что впервые слышит о проблемах с отчетностью. ”Чтобы я оказывала давление для заключения договора, у которого имеются проблемы с отчетностью, — такого точно не было”, — утверждает Репс. Однако, по данным Eskpress, как вице-канцлер Март Лайдметс, так и Репс на протяжении нескольких лет получали информацию о недостаточной отчетности. ”Репс обманывает”, — говорит Ребане.

Примечательно, что как раз в то время, как начался проект „Eesti keel selgeks”, эти же школы ходатайствовали о полном переходе на русскоязычное образование в гимназической ступени. Как и в прошлые разы, правительство разрешения не дало.

Поскольку отчетность об использовании первой партии выделенных средств была недостаточной, чиновники министерства не хотели выделять следующую часть, пока не увидят более конкретных цифр. ”На тебя как на чиновника ложится обязательство прилежности. Если ты видишь, что, скорее всего, деньги идут в дыру, ты не должен позволить этому продолжаться”, — говорит Ребане.

Таллиннский департамент образования ответил изданию, что ”отчеты предоставлялись согласно формам для отчетов, приведенным в подготовленном Министерством образования и науки договоре”.

Как бы то ни было, в декабре 2018 года была выделена новая партия средств. Поскольку чиновники дистанцировались от проекта, договор подписала сама Репс. Сейчас она говорит, что не помнит, почему тогда сделала это лично.

Относительно проекта „Eesti keel selgeks” по существу рапорты отсутствуют. Мониторинг и анализ должно проводить учреждение, которое само с проектом не связано. Поскольку проект оставлен, что называется, без присмотра, то и непонятно, на что тратить деньги. Михаил Кылварт говорит, что школы ждут от министерства большей поддержки и рекомендаций по части организуемой деятельности. Министерство в свою очередь отмечает, что поскольку оно выделяет деньги, то не может одновременно и диктовать виды деятельности. Все деньги перечисляются напрямую Таллиннскому департаменту образования, чтобы год мог внедрить планы, принятые решением горсобрания. Почему не был нанят руководитель проекта извне, также неясно.

Изданию удалось получить комментарий только от директора Ласнамяэской гимназии Андрея Канте. Он сказал, что начал руководить школой уже после того, как школа присоединилась к проекту. ”Сам по себе проект хороший. Кроме академический показателей он нацелен на формирование культурного мировоззрения учеников. Внеклассной деятельности было проведено много, и все это оказало положительное влияние”, — отметил Канте. Он сказал, что школам нужна большая поддержка по части возможностей, куда направлять средства, и что город и министерство должны решить, кто эту поддержку окажет.

Перед Рождеством тогдашний министр образования Яак Ааб подписал договор о выделении очередной части средств. В начале этого года чиновники министерства направили школам очередное требование о предоставлении документов о расходах.

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