Три русские школы Таллинна получили 3,3 млн евро на изучение эстонского. Как были использованы средства, непонятно

Издание отмечает, что лишь одна школа в отчетах за прошлый год указала, что чуть более половины сдававших языковой тест получили уровень B2, что и являлось целью.

На что конкретно были потрачены деньги, также неизвестно, поскольку школы отписывались лишь общими фразами, хотя министерство требовало документы с подробностями.

В проекте приняли участие Ласнамяэская гимназия, Кесклиннаская русская гимназия и Линнамяэский русский лицей. Согласно плану, учетиники седьмых классов к концу девятого класса должны достигнуть во владении государственным языком уровня B2, а к концу гимназии С1. Каким образом были выбраны школы, неясно. ”Никакого конкурса не проводилось”, — говорит Ирене Кяосаар, которая во время запуска проекта работала в министерстве руководителем отдела по общеобразовательным вопросам.

”То, что в школах делали и куда шли деньги, было ужасно. Показуха!” — говорит бывший руководитель отдела по общеобразовательным вопросам Михкель Ребане, который занял пост после Кяосаар. ”Нам мешали проверять, на что тратятся средства, и заставляли выдавать деньги бланко-векселями”, — продолжает Ребане.

Майлис Репс, которая тогда была министром образования и которая, по словам некоторых источников, оказывала давление в продвижении проекта, сказала изданию, что впервые слышит о проблемах с отчетностью. ”Чтобы я оказывала давление для заключения договора, у которого имеются проблемы с отчетностью, — такого точно не было”, — утверждает Репс. Однако, по данным Eskpress, как вице-канцлер Март Лайдметс, так и Репс на протяжении нескольких лет получали информацию о недостаточной отчетности. ”Репс обманывает”, — говорит Ребане.

Примечательно, что как раз в то время, как начался проект „Eesti keel selgeks”, эти же школы ходатайствовали о полном переходе на русскоязычное образование в гимназической ступени. Как и в прошлые разы, правительство разрешения не дало.

Поскольку отчетность об использовании первой партии выделенных средств была недостаточной, чиновники министерства не хотели выделять следующую часть, пока не увидят более конкретных цифр. ”На тебя как на чиновника ложится обязательство прилежности. Если ты видишь, что, скорее всего, деньги идут в дыру, ты не должен позволить этому продолжаться”, — говорит Ребане.