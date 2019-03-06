Три чиновника Идаской префектуры получили наказание. Какое и за что?

Прошлой осенью бюро внутренних расследований Департамента полиции и погранохраны инициировало дисциплинарное производство с целью установить подробности назначения и выплаты дополнительного вознаграждения в Йыхвиском отделении полиции. На этой неделе гендиректор департамента отстранил от службы двух чиновников. Один работник получил выговор.
По словам руководителя бюро внутренних расследований Рауля Вахтра, было установлено, что два чиновника Йыхвиского отделения полиции нарушили требования и условия по назначению вознаграждения за успешную работу, передает rus.err.ee.
"Руководитель службы профилактики правонарушений и производства назначил вознаграждение по результатам труда руководителю группы своего же отдела. Ранее они договорились, что руководитель группы передаст часть вознаграждения своим подчиненным", — пояснил Вахтра.