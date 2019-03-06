Три чиновника Идаской префектуры получили наказание. Какое и за что?

По словам руководителя бюро внутренних расследований Рауля Вахтра, было установлено, что два чиновника Йыхвиского отделения полиции нарушили требования и условия по назначению вознаграждения за успешную работу, передает rus.err.ee.

"Руководитель службы профилактики правонарушений и производства назначил вознаграждение по результатам труда руководителю группы своего же отдела. Ранее они договорились, что руководитель группы передаст часть вознаграждения своим подчиненным", — пояснил Вахтра.