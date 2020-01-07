07.01.2020, 21:29

Тревожно: премьер Ратас отправится в среду к президенту для обсуждения обострившейся международной ситуации

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EST 15
Тревожно: премьер Ратас отправится в среду к президенту для обсуждения обострившейся международной ситуации
Jaanus Lensment

Завтра глава правительства Эстонии Юри Ратас вместе с двумя министрами и председателем комиссии по международным делам Рийгикогу отправится в Кадриорг на встречу с президентом Керсти Кальюлайд. Руководители страны будут обсуждать обострившуюся ситуацию в мире в связи с событиями на Ближнем Востоке.

"Завтра утром в Кадриорге по приглашению президента вместе с министрами обороны и иностранных дел, а также председателем комиссии по международным делам Рийгикогу мы обсудим обострившуюся международную обстановку

Эстония как член Совбеза ООН работает вместе с другими странами во имя того, чтобы снизить напряженность на Ближнем Востоке и исключить дальнейшую эскалацию конфликта", - сказал Ратас.

"Эстония как небольшое государство заинтересовано в том, чтобы ситуация с безопасностью в мире была стабильной, отношения между странами - прогнозируемыми и основывались на международном праве", - добавил глава кабинета.

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Как сообщает gazeta.ru со ссылкой на телеканал CNN и двух американских чиновников, американские войска и ракетные батареи противовоздушной обороны по всему Ближнему Востоку были приведены в состояние повышенной готовности.

По данным канала, повышенная боеготовность военных США может означать то, что страна готовится сбивать иранские беспилотники.

По словам источника, американская разведка заметила некие признаки угрозы со стороны Ирана. Второй источник добавил, что силы США на Ближнем Востоке уже готовы «к угрозе нападения».

Телеканал отмечает, что американская разведка в течение последних нескольких дней также наблюдала за перемещением военной техники Ирана, включая беспилотники и баллистические ракеты.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после ракетной атаки США по багдадскому аэропорту, в результате которой был убит иранский генерал Касема Сулеймани.

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