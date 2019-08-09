Тревожная статистика: в Эстонии уровень смертности на воде в три раза выше, чем в среднем по ЕС
Среди стран Балтии в Эстонии число утонувших на 100 тысяч населения самый низкий, но тем не менее превышает средний показатель по ЕС почти в три раза, свидетельствуют данные Европейского статистического бюро Eurostat.
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