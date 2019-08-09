Тревожная статистика: в Эстонии уровень смертности на воде в три раза выше, чем в среднем по ЕС

В 2016 году в ЕС было зарегистрировано 5537 смертей от утопления, пишет rus.delfi.lv.

Средний показатель в ЕС составляет 1,1 случай на 100 тыс, населения, в Литве — 6,5, в Латвии — 6,1, в Эстонии — 3,1.

Меньше всего людей тонет в Италии, на Мальте и в Португалии — 0,4 на 100 тыс. населения. Во всех странах, кроме Люксембурга, мужчины тонут чаще.

За первые 6 месяцев года на водоемах Эстонии утонуло уже 19 человек, что на 3 человека больше чем за тот же период в прошлом году.