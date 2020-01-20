Тревога: новый вирус передается от человека человеку. ВОЗ созывает экстренное совещание

Заседание назначено на 22 января 2020 года.

Комитет должен определить, является ли вспышка заболеваемости чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а также дать рекомендации по ее устранению, пишет gazeta.ru.

Как сообщает "Немецкая волна", власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в стране, способен передаваться в том числе от человека к человеку. Доказано, что два случая заболевания в провинции Гуандун на юге страны связаны с именно этим типом передачи вируса, заявил в понедельник, 20 января, глава команды экспертов Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Кроме того, он подтвердил факты заражения новым коронавирусом среди сотрудников медучреждений, в которых находятся больные. В настоящее время известно о 14 заболевших медработниках.

Около 200 случаев заболевания