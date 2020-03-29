29.03.2020, 12:29
Третья смерть от коронавируса — погиб 83-летний мужчина
На пресс-конференции министр социальных дел Танель Кийк подтвердил, что в воскресенье скончался 83-летний мужчина, у которого был коронавирус.
На пресс-конференции министр социальных дел Танель Кийк подтвердил, что в воскресенье скончался 83-летний мужчина, у которого был коронавирус.
Мужчина умер в Ляэне-Таллиннской центральной больнице. Ему было 83 года. На сегодняшний день, это уже третья смерть от коронавирусной инфекции. Ночью на Сааремаа умер 90-летний мужчина, на неделе скончалась 83-летняя женщина.
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