Третья смерть от коронавируса — погиб 83-летний мужчина

Мужчина умер в Ляэне-Таллиннской центральной больнице. Ему было 83 года. На сегодняшний день, это уже третья смерть от коронавирусной инфекции. Ночью на Сааремаа умер 90-летний мужчина, на неделе скончалась 83-летняя женщина.

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