Третий погибший от коронавируса человек был жителем дома по уходу в Табасалу(21)
Вчера министр социальных дел Танель Кийк подтвердил, что в Ляэне-Таллиннской центральной больнице скончался 83-летний мужчина.
Вчера министр социальных дел Танель Кийк подтвердил, что в Ляэне-Таллиннской центральной больнице скончался 83-летний мужчина.
"Пациент прибыл в Ляэне-Таллиннскую центральную больницу из табасалуского дома по уходу Пихла. В больнице анализ на коронавирус дал положительный результат. Другие жители и работники социального учреждения тоже были проверены на Covid-19, но все тесты оказались отрицательными", - сообщил в понедельник Delfi руководитель по коммуникациям Департамента здоровья Симмо Саар.
Минувшая неделя принесла печальные новости. 25 марта стало известно о первом скончавшемся пациенте - 83-летней женщине, которую госпитализировали в Ляэне-Таллиннскую центральную больницу 10 марта. Она также страдала болезнью сердечно-сосудистой системы.
Вчера стало известно о смерти инфицированного 90-летнего мужчины на Сааремаа, в доме по уходу Валси. И уже ближе к вечеру поступило сообщение о том, что скончался третий человек - уже упомянутый 83-летний мужчина.
За сутки в Эстонии выявлено еще 36 зараженных коронавирусом, почти половина из них на Сааремаа. В больнице 56 человек. Всего сделали 11 252 теста, из них 715 (или 6%) дали положительный результат. Больше всего заразившихся - в возрастной категории от 60 лет и старше (23%), далее идет категория 40-49 лет (10,5%) и 50-59 лет (10,5%).
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Врач из Италии описала последние минуты умирающих от коронавируса
На Moldexpo создадут больницу - подтвердились еще 32 случая COVID
Спиртовые настойки: найдены "убийцы" коронавируса?
Актобе закрывают с 31 марта