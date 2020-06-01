Третьи тройняшки из Хааберсти получили от управы дополнительную помощь

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги третий год подряд в семьях из Хааберсти рождаются тройняшки, и управа вносит свой вклад, чтобы, по мере возможности, помочь семьям. ”Помимо выплачиваемого городом Таллинном пособия по рождению в сумме 6392 евро, можно ходатайствовать о различных социальных пособиях. Смогли помочь семье подгузниками и молочной смесью, также можем предложить помощь в поддержании дома в порядке”, — пояснил Ханимяги.

Управа также общалась с различными предприятиями, чтобы поддержать семью. ”Искренне рад, что центр по уходу за детьми Naerusuu поддержал семью холодильником, посудомоечной машиной и выдвижной кроватью для тройняшек с матрасами, правда кровать, так сказать, на вырост”, — сказал старейшина и поблагодарил руководителя центра по уходу за детьми Кристину Мааярве. Старейшина подтвердил, что семья выразила желание получить от города жильё и находится в списках, ходатайствующих муниципальное жильё.

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