Треть читателей RusDelfi выступают против отставки министра внутренних дел Марта Хельме
После того, как министр внутренних дел Март Хельме попытался заставить главу полиции Эльмара Вахера покинуть свой пост, некоторые политики потребовали отставки самого Хельме. Они заявили, что министр внутренних дел Эстонии Март Хельме и его сын — министр финансов Мартин Хельме — вредят репутации и безопасности Эстонии. Мы попросили читателей RusDelfi тоже высказать свое мнение по данному вопросу.
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