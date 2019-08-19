Треть читателей RusDelfi выступают против отставки министра внутренних дел Марта Хельме

Как показал опрос читателей, поддержали отставку Хельме 55% участников опроса. 30% проголосовавших ответили, что глава МВД в отставку уходить не должен. Еще 15 процентов сообщили, что их вопрос отставки Хельме не интересует.

По состоянию на 11 часов понедельника в опросе приняли участие 2308 человек.