19.08.2019, 11:15

Треть читателей RusDelfi выступают против отставки министра внутренних дел Марта Хельме

 (6)
rus.delfi.ee
EST 1
Valitsuse pressikonverents, Raivo Aeg, Mart Helme, Taavi Aas
Siseminister Mart HelmeFoto: Tiit Blaat

После того, как министр внутренних дел Март Хельме попытался заставить главу полиции Эльмара Вахера покинуть свой пост, некоторые политики потребовали отставки самого Хельме. Они заявили, что министр внутренних дел Эстонии Март Хельме и его сын — министр финансов Мартин Хельме — вредят репутации и безопасности Эстонии. Мы попросили читателей RusDelfi тоже высказать свое мнение по данному вопросу.

Как показал опрос читателей, поддержали отставку Хельме 55% участников опроса. 30% проголосовавших ответили, что глава МВД в отставку уходить не должен. Еще 15 процентов сообщили, что их вопрос отставки Хельме не интересует.

По состоянию на 11 часов понедельника в опросе приняли участие 2308 человек.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: