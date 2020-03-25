Требование закрытия не коснется рынков и строительных магазинов

В распоряжении правительства о закрытии с пятницы торговых центров сделано исключение: открытыми могут оставаться аптеки, продуктовые магазины и те предприятия, в которых есть вход прямо с улицы в независимости от продаваемого товара, пишет rus.err.ee.

Магазины, находящиеся вне торговых центров, могут оставаться открытыми, например, строительные, садоводческие, книжные магазины.

"Дополнительные ограничения не распространяются на рынки. Продавцы должны следить за требованиями Департамента здоровья и обеспечивать достаточное использование средств личной защиты, а также следить, чтобы у продавцов и клиентов не было симптомов заболевания. Клиенты должны соблюдать дистанцию в два метра", — сказал директор коммуникационного бюро правительства Урмас Сеавер.

Салоны красоты, которые действуют в торговых центрах, должны закрыть двери, но парикмахеры и косметологи, которые работают не в торговых центрах, могут продолжать оказывать услуги, хотя они не могут выполнять требование департамента находиться в двух метрах от клиента.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!