Траур в Таллиннском зоопарке: пришлось усыпить тюлененка и единственного манула

Родившийся 1 марта детеныш серого тюленя Вирго в начале осени заболел воспалением кишечника и легких, его состояние, несмотря на лечение, не показывало признаков улучшения, и ради блага животного в октябре пришлось принять решение усыпить его.

Сейчас в зоопарке живут два серых тюленя: выращенные в Рижском зоопарке самка Лиелу и самец Латыш. В будущем планируется улучшить условия жизни этого вида.

Октябрь стал роковым и для единственного манула Таллиннского зоопарка, которого пришлось усыпить в результате острого приступа заболевания, вызванного проблемами с почками. Родившийся в Швеции в зоопарке Норденс Арк самец манула по имени Айолос был привезен в зоопарк в 2015 году. Сейчас в зоопарке манула больше увидеть невозможно.



Foto: Tallinna loomaaed



В интересах сохранения популяции Таллиннский зоопарк планирует в будущем вернуть в коллекцию этот находящийся под угрозой исчезновения и редко встречающийся в природе вид, но сейчас о конкретных датах еще слишком рано говорить.